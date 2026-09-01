Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’233 -0.4%  SPI 20’032 -0.4%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’013 -0.9%  Euro 0.9392 0.0%  EStoxx50 6’376 -0.7%  Gold 4’375 -1.7%  Bitcoin 63’104 -0.6%  Dollar 0.8099 0.2%  Öl 92.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Pharma-Check: Warum sich die Aktien von Eli Lilly, Pfizer, Moderna & Merck so unterschiedlich zeigen
Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen
Air-Liquide-Aktie im Aufwind: Elliott offenbar eingestiegen
Vaudoise-Aktie im Plus: Mehr als 2000 Schadensfälle aus Hagelunwetter erwartet
Suche...
Plus500 Depot

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’080.27
Pkt
-23.37
Pkt
-0.75 %
10:45:50
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

01.09.2026 09:45:36

Aktien Schweiz Eröffnung: SMI dank Novartis klar im Plus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Klare Stütze ist Novartis nach positiven Studiendaten. Daneben liefert auch die sich dem Ende zuneigende Berichtssaison nochmals einige Impulse.

Die Vorgaben aus Übersee sind derweil gemischt. An der Wall Street hatten die wichtigsten Indizes am Montag nachgegeben, während die asiatischen Börsen am Dienstag uneinheitlich tendieren. Etwas Unterstützung liefern die jüngsten Konjunkturdaten aus China: Die Einkaufsmanagerindizes deuten laut Marktbeobachtern auf erste Anzeichen einer Belebung hin.

Belastend wirken dagegen die weiter steigenden Ölpreise und Anleiherenditen. Angesichts der bereits hohen Bewertungen reagieren die Märkte laut Beobachtern zunehmend sensibel auf die Aussicht hoher Zinsen über eine längere Zeit. Eine Zinserhöhung der EZB in der kommenden Woche gilt seit geraumer Zeit als weitgehend eingepreist. Seit den jüngsten Äusserungen von US-Notenbankchef Kevin Warsh rechnen die Märkte inzwischen auch für September mit einem Zinsschritt der Fed. Die SNB dürfte angesichts der weiterhin niedrigen Teuerung in der Schweiz dagegen vorerst stillhalten.

Zusätzliche Unsicherheit bringt die erneute Eskalation zwischen den USA und Iran. Erstmals seit Ende Juli griffen US-Streitkräfte zu Wochenbeginn wieder Ziele im Iran an, worauf Teheran mit Gegenschlägen reagierte. In der Folge zogen die Ölpreise weiter an. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet wieder etwas mehr als 91 US-Dollar.

Novartis mit Höhenflug, Partners Group stürzt ab

Der SMI steht um 09.15 Uhr 0,46 Prozent höher bei 14'351,66 Punkten. Der Mid-Cap-Index SMIM verliert dagegen 0,19 Prozent auf 3097,89 Zähler, während der SPI um 0,26 Prozent auf 20'164,10 Punkte zulegt.

Im Leitindex halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage. Klar heraus ragen Novartis (+5,0%). Die Titel profitieren von positiven Studiendaten zu Remibrutinib bei schubförmiger Multipler Sklerose. Roche (-1,6%) geraten dagegen unter Druck. Laut UBS erhöhen die Novartis-Daten die Erfolgshürde für Roches Konkurrenzmittel Fenebrutinib deutlich.

UBS (+0,4%) legen ebenfalls zu. Hier sorgt die Aussicht auf eine "Kompromisslösung" bei der künftigen Regulierung für Unterstützung.

Auch die Berichtssaison setzt nochmals Akzente. Klarer Verlierer unter den Bluechips sind Partners Group (-7,9%) nach Halbjahreszahlen und einer gesenkten Prognose. Swiss Life (+0,3%) notieren dagegen nach soliden Zahlen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs leicht fester. Deutlicher im Minus stehen zudem Zykliker wie Geberit (-0,7%) und Sika (-1,2%).

Dormakaba überzeugt

In der zweiten Reihe ziehen Dormakaba (+6,1%) nach überzeugenden Jahreszahlen 2025/26 und einer Vereinfachung der Struktur kräftig an. Straumann (+3,1%) profitieren derweil von einer Kaufempfehlung der UBS.

Gefragt sind zudem Oerlikon (+2,9%) nach einer Kurszielerhöhung durch Kepler sowie Montana Aerospace (+2,6%), die von einer Hochstufung der ZKB auf "Übergewichten" profitieren.

Auch Gurit (+8,8%) können an die Kursgewinne von 14 Prozent vom Vortag anküpfen. Seit den Halbjahreszahlen von Ende August haben die Titel rund 70 Prozent zugelegt.

an/uh

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:14 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen und Ölpreise belasten
08:48 Pharma weiter schwach
08:45 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips drehen nach unten
31.08.26 Logo WHS Marvell stürzt trotz Rekordzahlen ab: Was stimmt beim 120-Milliarden-Google-Deal nicht?
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’906.20 19.84 SXBVXU
Short 15’200.48 13.74 SLBZ3U
Short 15’772.02 8.82 STBNIU
SMI-Kurs: 14’233.06 01.09.2026 10:44:31
Long 13’734.69 19.57 SMBH3U
Long 13’414.45 13.74 SYBVIU
Long 12’856.36 8.93 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zinssorgen im Blick: US-Börsen letztlich leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Partners Group-Aktie bricht massiv ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Finanzkonzern investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im August 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Le ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’080.59 -0.74%