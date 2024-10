Aktien Schweiz Eröffnung: SMI bleibt in Konsolidierungsmodus

Zürich (awp) - Die Schweizer Aktienbörse knüpft am Dienstag im frühen Handel an die Konsolidierungstendenz vom Vortag an. Laut Händlern bleibt die Stimmung vorsichtig. So beginnen die US-Präsidentschaftswahlen langsam das Marktgeschehen zu beeinflussen. "Es sind noch genau zwei Wochen bis zu den Wahlen und die Märkte sind etwas nervöser in die Woche gestartet als in den letzten sechs Wochen, in denen es an den Börsen recht stetig aufwärts ging", sagte ein Marktteilnehmer.

Vor allem auch die Entwicklung bei den Staatsanleihen zeigt die Nervosität in den Märkten. So erreichte die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen den höchsten Stand seit Ende Juli. Aber auch die nun an Fahrt aufnehmende Berichtssaison dürfte das Marktgeschehen nun verstärkt beeinflussen. Darüber hinaus dürfte die Notenbankpolitik im Tagesverlauf immer wieder ein Thema sein, da sich ranghohe Mitglieder zu Wort melden werden.

Der Schweizer Leitindex SMI notiert gegen 09.20 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 12'205,28 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, verliert 0,35 Prozent auf 1'991,06 Zähler und der breite SPI 0,36 Prozent auf 16'251,48 Punkte. Im SLI geben 18 Werte nach, zehn gewinnen hinzu und zwei (Schindler, Julius Bär) sind unverändert.

Leicht gegen den Trend im Plus notieren Logitech (+0,6%) nach Zahlen. Allerdings sind die anfänglichen grösseren Kursgewinne schnell zusammengeschmolzen. Der Computerzubehör-Hersteller hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zugelegt. Zudem hebt er den erst im ersten Jahresviertel erhöhten Ausblick erneut an.

Der Personaldienstleister Adecco (+1,7%) sowie der Logistiker Kühne+Nagel (+0,1%) profitieren derweil von guten Zahlen der Konkurrenz.

Novartis und Roche (je -0,9%) führen zusammen mit Sika (-0,7%) das Verliererfeld an, Sie alle werden sich in den kommenden Tagen über ihre aktuelle Geschäftsentwicklung äussern.

Starke Kursschwankungen verzeichnen in der zweiten Reihe Pierer (-11%) nach einer Gewinnwarnung und Autoneum (+7,9%) nach einer Hochstufung durch die UBS.

hr/uh