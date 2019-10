Aktien Schweiz Eröffnung: SMI auf Rekordkurs - SoftwareOne debütiert zu 18,00 Fr

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse tendiert am Freitag im frühen Geschäft freundlich. Händler hoffen, dass der SMI an seinen Aufwärtstrend der vergangenen Tage anknüpfen kann. Sie schliessen aber auch nicht aus, dass im Verlauf die Kurse abbröckeln könnten. Die Anleger dürften einen Gang zurückschalten vor der kommende Woche anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank. Auch werden am Nachmittag aus den USA Konjunkturzahlen erwartet, die den Markt noch beeinflussen könnten.

Hierzulande stehen zwei Unternehmen im Fokus: Zum einen hat der Zementkonzern LafargeHolcim ein besser als erwartet ausgefallenes Quartalsergebnis veröffentlicht. Zum anderen hat der Softwarekonzern SoftwareOne an der Börse debütiert.

Der Standardwerteindex SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,15 Prozent höher mit 10'121,29 Zähler. Händler schliessen nicht aus, dass der SMI im Laufe des Tages den alten Rekord vom 12. September bei 10'140,93 Zählern knackt, bevor es dann zu Gewinnmitnahmen kommen könnte. Der die 30 wichtigsten Werte umfassende SLI gewinnt 0,26 Prozent auf 1'554,32 Zähler und der breitgefasste SPI 0,08 Prozent auf 12'221,88 Punkte. Von den 30 SLI-Titel ziehen 21 an, acht sind schwächer und Givaudan unverändert.

Die Aktien von SoftwareOne werden zum Ausgabekurs von 18,00 Franken erstmals an der SIX gehandelt. Zur Berichtszeit beträgt der Kurs 18,42 Franken. Die Softwarefirma ist der fünfte Neuzugang auf dem Parkett im laufenden Jahr. Die Börsenkapitalisierung beträgt zu aktuellen Kursen rund 2,8 Milliarden Franken.

Ein Quartalsergebnis, das besser als von Analysten geschäzt ausfiel, verleiht LafargeHolcim (+1,2%) Schub. Der Zementkonzern hat im dritten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und ist auch profitabler geworden. LafargeHolcim habe im Vergleich zum Konkurrenten Cemex sehr gut gearbeitet, meint die ZKB.

Gefragt sind ausserdem Temenos (+1,8%), die sich von den jüngsten Einbussen erholen. Richemont (+1,1) und Swatch (+1,8%) sind ebenfalls auf Erholungskurs. Die beiden Luxusgüterwerte hatten am Donnerstag nach einem über weite Strecken positiven Verlauf zuletzt um gegen ein Prozent nachgegeben.

Auf der anderen Seite sind Swisscom, Geberit, und Nestlé um je -0,4 Prozent tiefer.

Am breiten Markt fallen Tornos nach einer Gewinnwarnung im 5,1 Prozent. Polyphor (+10%) setzen derweil den Höhenflug fort. Das Biotechunternehmen hat gemäss Angaben vom Vortag zusammen mit Forschern aus Zürich im Kampf gegen resistente Keime eine neue Antibiotika-Klasse entdeckt, die gegen mehrere Bakterien wirksam ist.

Leclanché gewinnen 3,6 Prozent. Am Vortag haben die Aktionäre den Weg für eine Sanierung der Bilanz freigemacht und an einer ausserordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.

pre/uh