Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag nach dem Rekordhoch vom Vortag tiefer gestartet. Die schwachen Vorgaben aus den USA und Asien drücken auf die Stimmung. Dabei stehen neben Technologie- und KI-Werten auch die Finanzwerte unter Verkaufsdruck.

Bestimmendes Thema bleibt der Technologiesektor. Neue US-Beschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips nach Singapur, Malaysia und in weitere Länder haben die Sorgen um das China-Geschäft zusätzlich angefacht. Nun richtet sich der Blick auf die nach US-Börsenschluss anstehenden Nvidia-Zahlen. "Sie dürften zum wichtigen Barometer für die Stimmung im gesamten KI-Sektor werden", meint ein Marktbeobachter. Ein weiterer Test folgt am Donnerstag mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic.

Etwas Entlastung kommt vom Ölmarkt. Brent verbilligt sich um rund 0,9 Prozent auf 91,93 Dollar je Fass. Beachtet wird zudem das für Donnerstag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Welche Impulse davon ausgehen könnten, sei derzeit kaum abzuschätzen, heisst es am Markt.

SMI im Minus

Der SMI steht gegen 09.15 Uhr 0,34 Prozent tiefer bei 15'141,54 Punkten. Am Montag hatte der Leitindex bei 15'272 Punkten noch ein Rekordhoch markiert. Der Mid-Cap-Index SMIM gibt um 0,36 Prozent auf 3256,30 Punkte nach, der breite SPI um 0,33 Prozent auf 21'275,71 Punkte. Der deutsche Dax und der französische CAC 40 verlieren etwas deutlicher.

Von den 20 SMI-Werten notieren 19 im Minus. Einzige Gewinner sind Richemont (+1,3%), die ihre Erholung vom Vortag fortsetzen. Nach den Jahreszahlen vom Freitag waren die Titel zunächst deutlich unter Druck geraten.

Etwas besser als der Gesamtmarkt halten sich Nestlé und Roche (je -0,2%). Bei Roche stützt die US-Zulassung für Giredestrant bei ESR1-mutiertem Brustkrebs. Novartis (-0,7%) geben dagegen trotz einer weiteren US-Zulassung für Cosentyx nach.

Zurich (-0,2%) können aus dem Kapitalmarkttag bislang kaum positive Impulse ziehen. Der Versicherer erhöhte unter anderem die erwarteten Synergien aus der Integration von Beazley. Swiss Life (-1,1%) werden von einer Abstufung durch Barclays auf "Equal Weight" belastet.

Schwach präsentieren sich auch UBS (-1,2%) und Partners Group (-1,5%). Marktbeobachter verweisen auf die europaweite Branchenschwäche. Zusätzlich belasten kritische Medienberichte zur Deutschen Bank, deren Aktien in Frankfurt um rund 5 Prozent nachgeben.

In den hinteren Reihen setzen Adecco (-2,7%) ihre Abgaben vom Vortag fort. Nach der kräftigen Erholung seit Mitte Jahr würden damit weitere Gewinne mitgenommen, heisst es am Markt.

Auch die Halbleiterwerte stehen angesichts der internationalen Branchenschwäche im Blick, halten sich aber vergleichsweise gut. VAT (+0,2%) schaffen es sogar knapp ins Plus, während Comet (-0,7%), AMS Osram (-1,9%) und Inficon (-0,4%) wie schon am Vortag nachgeben.

an/hr