SMI 13’353 -0.8%  SPI 18’424 -0.9%  Dow 48’909 -1.2%  DAX 24’402 -0.4%  Euro 0.9179 0.1%  EStoxx50 5’905 -0.3%  Gold 4’861 1.8%  Bitcoin 50’565 3.4%  Dollar 0.7785 0.1%  Öl 68.2 1.3% 
Top News
Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Aktien von Siemens und Stadler steigen: Grossauftrag für automatisierte Züge
D-Wave Quantum-Aktie weiter in Rot: Branchen-Schock durch Shortseller-Angriff belastet weiter
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagvormittag entwickeln
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie
SPI 998750 / CH0009987501

18’428.05 Pkt
-154.99 Pkt
-0.83 %
09:42:00
06.02.2026 09:42:36

Aktien Schweiz Eröffnung: Schwächer - KI-Sorge und Bitcoin belasten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel schwächer. Die Verunsicherung im Zusammenhang mit KI und der Kurssturz des Bitcoin belasteten die Stimmung, heisst es am Markt. Die bekannteste Kryptowährung war am Vorabend angestürzt und hatte sich im US-Handel der Marke von 60'000 US-Dollar genähert. Ein Starinvestor warnt nun vor einer "Todesspirale" beim Bitcoin.

Zinsängste, die Auflösung hoch gehebelter Positionen und Gewinnmitnahmen trieben die Investoren in die Flucht, kommentiert ein Experte die Entwicklung. Darunter leidet auch der Technologiesektor stark, denn die Anleger hinterfragen zunehmend, ob sich die immensen Investitionen auch in nützlicher Frist monetarisieren lassen. Dass sich die Anleger daher wieder mehr auf weniger riskante Investitionen besinnen, zeigt sich beim defensiv zusammengesetzten SMI allerdings noch nicht.

Der SMI verliert gegen 09.20 Uhr 0,48 Prozent auf 13'401,54 Punkte. Der 30 Titel umfassende SLI fällt um 0,45 Prozent auf 2138,33 Punkte und der breite SPI um 0,45 Prozent auf 18'498,89 Zähler. Im SLI büssen 20 Aktien an Wert ein und neun legen zu. ABB sind unverändert.

Unter Druck stehen die Life Sciences Werte Alcon (-2,2%), Sonova (-1,7%), Lonza (-0,9%) und Galderma (-1,3%). Auch der Technologietitel VAT (-1,7%) der Luxusgüterhersteller Richemont (-1,6%) und die Aktien der Partners Group (-1,4%) geben klar nach. Bei letzteren verweisen Händler darauf, dass der Vermögensverwalter an Softwareunternehmen beteiligt sei, deren Wert wegen KI etwas angezweifelt werde.

Die als defensiv geltenden Pharmatitel Roche (-1,1%) und Novartis (-0,4%) reihen sich ebenfalls bei den Verlierern ein.

Auf der anderen Seite ziehen Straumann, Amrize, Holcim und Sandoz zwischen 2,7 und 0,6 Prozent an.

Bei den nicht SMI-Werten schiessen LEM (+18%) nach Zahlen nach oben. Auch Vontobel (+3,7%) reagieren positiv auf das Zahlenset. Der Vermögensverwalter hat 2025 den Gewinn erhöht und dank eines starken Geschäfts mit Privatkunden deutliche Neugeldzuflüsse verbucht.

Die Aktien der EMS Chemie (-2,6%) geben dagegen nach Zahlen nach. Der Chemiekonzern hat 2025 bei einem etwas tieferen Umsatz den Gewinn abermals gesteigert.

pre/hr

Indizes in diesem Artikel
SMI 13’352.67 -0.84%
SPI 18’428.05 -0.83%
SLI 2’129.07 -0.88%

