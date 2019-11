Aktien Schweiz Eröffnung: Positiver November-Start - Warten auf US-Daten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit höheren Kursen in den Börsenmonat November gestartet. An Halloween hatte noch das Gespenst "Handelsstreit" die Anleger verschreckt. Frischen Schwung in das Geschehen haben neue Konjunkturdaten gebracht. So hat sich die Lage in der chinesischen Industrie überraschend verbessert - zumindest bei den kleinen und mittleren Unternehmen.

Später richten sich die Blicke an den Finanzmärkten in Richtung USA. Dort werden am Nachmittag der monatliche Arbeitsmarktbericht sowie der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie publiziert. Die Unternehmensumfrage gilt als verlässliches Konjunkturbarometer für die grösste Volkswirtschaft der Welt. Auch vom Arbeitsmarktbericht wird viel abhängen, hat doch die US-Notenbank Fed betont, ihre weiteren Schritte wieder stärker datenabhängig zu machen.

Der Standardwerteindex SMI notiert um 09.13 Uhr 0,20 Prozent höher bei 10'240,69 Punkten. Der die 30 wichtigsten Werte umfassende SLI zieht um 0,20 Prozent auf 1'567,17 und der breite SPI um 0,21 Prozent auf 12'363,48 Zähler an.

Die Gewinner stammen aus verschiedenen Branchen. Deutlich im Plus stehen etwa Swisscom (+1,1%) nach einer Kurszielerhöhung, Lonza (+0,9%), Vifor (+0,7%) und Alcon (+0,6%). Finanztitel Credit Suisse (-0,1%), UBS (-0,4%) und Swiss Re (-0,3%) haben hingegen einen schwereren Stand.

Analystenvoten haben an einem an Nachrichten eher armen Handelstag Gewicht. So büssen Kühne + Nagel 0,7 Prozent ein, nachdem die UBS sein Votum für den Logistiker auf "Neutral" von "Buy" gesenkt hat.

Die defensiven Schwergewichte schlagen sich vergleichsweise gut. Vor allem Novartis und Nestlé stützen den Gesamtmarkt mit einem Plus von jeweils 0,4 Prozent. Roche büssen derweil 0,1 Prozent ein.

Dass Novartis in einer Head-to-Head-Studie mit dem Mittel Cosentyx gegenüber dem Referenzprodukt Humira keine statistisch signifikante Überlegenheit nachweisen konnte, fällt weniger ins Gewicht. Denn gegenüber dem "Superstar" bei der Behandlung von Arthritis zeigte das Novartis-Präparats immerhin eine numerische Überlegenheit.

Im breiten Markt ziehen Landis+Gyr (+0,9%) nach einer Aufstufung durch Research Partners an. Und in der Saga um den Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach (-0,6%) wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Im Machtkampf zwischen den Grossaktionären beim Stahlhersteller macht Martin Haefner Konzessionen.

ra/kw