Aktien Schweiz Eröffnung: Positive Auslandsvorgaben ziehen Kurse nach oben

Zürich (awp) - An der Schweizer Börse wird die reibungslos verlaufene Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsident der USA mit Erleichterung aufgenommen. Die Stimmung am Markt habe sich weiter aufgehellt, sagt ein Händler. Der SMI notiert entsprechend leicht im Plus.

Erwartet wird nun, dass der Demokrat Biden der von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Wirtschaft mit billionenschweren Hilfsmassnahmen unter die Arme greifen wird. Manche spekulieren zudem darauf, dass Biden an seinem ersten vollen Arbeitstag weitere Massnahmen ankündigen wird. Dagegen dürfte der am Nachmittag anstehende Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) das Geschehen kaum beeinflussen, heisst es weiter. Nach einhelliger Meinung von Experten wird es keine Änderung der Geldpolitik geben.

Der SMI notiert um 09.20 um 0,27 Prozent höher mit 10'975,41 Punkten. Kurzzeitig stieg der Leitindex gar auf 11'004,44 Zähler. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,36 Prozent auf 1'732,80 und der breite SPI um 0,40 Prozent auf 13'630,26 Zähler. 25 der 30 SLI-Titel legen zu und fünf geben nach.

An der Spitze der Blue Chips stehen Logitech (+2,7% auf 91,04 Fr.). Kepler Cheuvreux hat das Kursziel auf 105 von 100 Franken gehoben und das Buy-Rating bestätigt.

Vorne in der Tabelle stehen zudem die zyklischen Kühne+Nagel( +1,1%), ABB (+0,7%) und Adecco (+0,7%). Aber auch eher defensive Titel wie Straumann (+0,7%), Givaudan (+1,2% auf 3'584 Fr.) und Lonza (+0,7%) sind gefragt. Bryan Garnier hat die Abdeckung von Givaudan mit dem Rating "Buy" und dem Kursziel 4'200 Franken gestartet.

Am unteren Ende der Kurstafel sind Temenos (-1,2%) zu finden, die einen Teil des Vortagesanstiegs wieder preisgeben.

Unter Gewinnmitnahmen leiden die Luxusgüterhersteller Swatch (-0,1%) und Richemont (-0,2%). Auch für die Nahrungsmitteltitel Nestlé (-0,2%) können sich die Anleger nicht erwärmen.

Grössere Kursausschläge gibt es auf den hinteren Rängen, wo Firmen mit Angaben zum Jahresergebnis aufgewartet haben. So haben Autoneum (+4,0%), Galenica (+1,2%), Medacta (+1,0%) und Zur Rose (+3,9%) mit den vorgelegten Zahlen die Analystenerwartungen übertroffen. Belimo (-0,5%) hat dagegen am unteren Ende der Erwartungen abgeschnitten.

Relief Therapeutics gewinnen 7,7 Prozent. Die Biotechfirma hat eine neue Aktienzeichnungs-Fazilität mit seinem Hauptaktionär GEM über 50 Millionen Franken abgeschlossen.

pre/rw