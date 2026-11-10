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10.11.2026 09:36:36

Aktien Schweiz Eröffnung: Nimmt Kurs Richtung Allzeithoch

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag an die freundliche Tendenz vom Vortag an. Mit den positiven Vorgaben aus Übersee rückt der SMI wieder näher an seine Rekordstände. Rückenwind kommt vor allem von der Erholung im Technologiesektor und den deutlich gesunkenen Ölpreisen.

An der Wall Street und in Asien legten insbesondere Technologiewerte kräftig zu. "Die jüngsten Zweifel an der Dynamik des Technologiesektors treten vorerst wieder etwas in den Hintergrund", kommentiert ein Marktbeobachter. Ganz ausgeräumt seien die Sorgen über die hohen KI-Investitionen und deren Rentabilität allerdings noch nicht.

Unterstützung kommt zudem vom Ölmarkt. Nach neuen Entspannungssignalen im Iran-Konflikt haben die Preise weiter nachgegeben. Brent kostet aktuell gut 91 Dollar je Fass und damit so wenig wie seit Ende August nicht mehr. "Sinkende geopolitische Risikoprämien und tiefere Energiepreise nehmen etwas Druck von den Inflationserwartungen", heisst es am Markt. Neue Anhaltspunkte dürften am Nachmittag vor allem die US-Inflationsdaten für Oktober liefern.

SMI nahe am Rekordhoch

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,61 Prozent auf 15'037,25 Punkte. Zum Allzeithoch von vergangener Woche fehlen damit noch 56 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,15 Prozent auf 3242,16 Zähler, der breite SPI um 0,57 Prozent auf 21'153,10 Punkte. An den übrigen europäischen Aktienmärkten fallen die Gewinne zum Teil noch etwas deutlicher aus.

Von den 20 SMI-Werten notieren mit Ausnahme von Givaudan (-0,4%) und Galderma (-0,2%) sämtliche Titel im Plus. An der Spitze stehen Richemont (+1,9%), während auch Swatch (+2,0%) von der freundlichen Stimmung im Luxusgütersektor profitieren. Dahinter rücken die Zykliker ABB (+1,8%) und Logitech (+1,7%) vor. Auch die Finanzwerte UBS und Partners Group (je +1,5%) sind gesucht.

In den hinteren Reihen stehen vor allem Technologiewerte im Blick. VAT, Comet und Inficon legen nach dem kräftigen Rebound bei internationalen Halbleiterwerten um bis zu 2 Prozent zu.

Nach Zahlen stehen dagegen Sunrise (-1,0%) unter Druck. Zwar fiel die Profitabilität etwas besser aus als erwartet, die Anleger reagieren dennoch zurückhaltend. Auch die Resultate des Immobilienkonzerns PSP (-1,7%) kommen nicht gut an.

Einen Kurssprung vollziehen LEM (+10,9%). Hier überraschten vor allem die Margen- und Auftragsentwicklung im dritten Quartal positiv.

Weitere Impulse kommen von Analystenstudien. DocMorris (+6,5%) sind nach einer Hochstufung durch die ZKB gesucht, Autoneum (+1,9%) profitieren von einer Hochstufung durch Research Partners. EMS-Chemie (+0,1%) stecken eine Rückstufung durch Bank of America auf "Neutral" dagegen weitgehend weg.

an/hr

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