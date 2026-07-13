Aktien Schweiz Eröffnung: Neue Eskalation im Iran bremst - Defensive stützen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag wenig verändert in die Sitzung gestartet. Gestützt wird der Gesamtmarkt von den defensiven Schwergewichten Nestlé, Novartis und Roche. Insgesamt wird die Stimmung zum Start in die neue Woche aber von weiteren Angriffswellen der USA auf den Iran und gleichzeitig deutlich gestiegenen Ölpreisen gedämpft. Die fragile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sei damit dramatisch zerbrochen, heisst es in einem Kommentar der ZKB. In der neuen Woche dürfte nun aber auch die Berichtssaison wieder zu einem wichtigen Treiber der Märkte werden.

Im Nahen Osten hat das US-Militär in der Nacht auf Montag den Iran erneut für mehrere Stunden attackiert, nachdem die USA das Land bereits am Wochenende angegriffen hatten. Der Iran erklärte in der Folge die Strasse von Hormus für geschlossen, laut den USA ist sie hingegen offen. Die globalen Aktienmärkte seien über das Wochenende einmal mehr zum wehrlosen Spielball der Geopolitik mutiert, lautet dazu eine Händler-Einschätzung. Das aggressive Wiederaufflammen des Iran-Konflikts halte das Parkett in Atem. Und die Unsicherheit in der Strasse von Hormus könnte über weiter steigende Ölpreise das Inflationsgespenst wieder mit voller Wucht zurückbringen.

Ölpreis zieht wieder an

Der Ölpreis hat denn auch nach seinem Rückgang von vergangener Woche von über 80 auf unter 76 US-Dollar zum Start in die neue Woche wieder sprunghaft angezogen. Aktuell liegt der Preis für ein Fass der Sorte Brent knapp unter 79 Dollar. Die ZKB sieht aufgrund der angespannten Situation und der geringen Ölreserven weiterhin Aufwärtsrisiken für den Ölpreis.

Der Leitindex SMI steht um 09.15 Uhr mit einem Plus von 0,05 Prozent auf 14'242,61 Punkte minim höher. Gewinner und Verlierer halten sich im SMI die Waage. Auch der SPI legt um 0,01 Prozent auf 20'021,97 Punkte einen Hauch zu, wogegen der Mid-Cap-Index SMIM der mittelgrossen Werte um 0,27 Prozent auf 3113,37 Punkte zurückgeht.

Innerhalb des SMI legen die Versicherer Swiss Re (+0,8%) und Zurich (+0,7%) am meisten zu. Getragen wird der Gesamtmarkt indes vor allem von den Avancen der Schwergewichte Nestlé (+0,5%), Novartis (+0,2%) und Roche (+0,1%).

Am Tabellenende finden sich geschlossen die Bauwerte Sika (-1,5%), Holcim (-1,3%), Amrize (-1,0%) und Geberit (-0,9%).

Im breiten Markt fallen EMS-Chemie mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 732 Franken auf. Nach starken Halbjahreszahlen vom vergangenen Freitag hilft dem Titel zum Wochenstart eine Hochstufung durch Kepler Cheuvreux auf "Hold" von "Reduce". DocMorris klettern nach einer Hochstufung durch die Deutsche Bank auf "Buy" um 10 Prozent markant in die Höhe.

cf/hr