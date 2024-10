Aktien Schweiz Eröffnung: Nervöse Anleger sorgen für SMI-Auftaktverluste

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse bleibt am Donnerstag im Rückwärtsgang. Aktuell notiert der SMI so tief wie seit Mitte August nicht mehr. Für den Oktober ist die Bilanz damit auch mit -2,3 Prozent negativ. Gleichwohl weist das Barometer seit Jahresbeginn immer noch ein Plus auf. Die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen - sie sind nur noch vier Handelstage entfernt - überlagere mit der damit verbundenen Nervosität alle Marktsegmente, schreibt die Dekabank.

Investoren seien mit einer Vielzahl an Datenpunkten in dieser Woche konfrontiert, heisst es im Handel zudem. Neben der Berichtssaison ist auch der makroökonomische Kalender prall gefüllt. So hat die Bank of Japan am Morgen die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau belassen. Im Handelsverlauf stehen Inflations- und Arbeitsmarktdaten auf dem Plan, die für Bewegung sorgen können.

Der Schweizer Leitindex SMI verliert gegen 9.15 Uhr 0,63 Prozent auf 11'891,94 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, fällt um 0,58 Prozent auf 1943,79 Punkte und der breite SPI um 0,63 Prozent auf 15'836,35 Punkte. Im SLI geben 25 nach und gerade einmal 5 legen zu.

Einen regelrechten Kurssprung in dem insgesamt schwachen Markt vollziehen die Geberit-Aktien (+5,7%). Der Sanitärtechnikkonzern übertrifft im dritten Quartal selbst die optimistischsten Erwartungen. Darauf abgestützt erhöht das Unternehmen seine diesjährigen Wachstums- und Margenziele.

Dagegen hat die Swisscom (-0,3) in den ersten neun Monaten weniger Umsatz und Gewinn verbucht. Damit setzt der "Blaue Riese" die Entwicklung der ersten Jahreshälfte fort. Händler halten angesichts der Zahlen Gewinnmitnahmen im Handelsverlauf für möglich

In den hinteren Reihen haben Avolta (-0,9%) und Phoenix Mecano (+0,2%) noch Zahlen vorgelegt.

Einen Kursrutsch erleben derweil Softwareone (-15%) nach einem CEO-Wechsel und einer Gewinnwarnung.

hr/rw