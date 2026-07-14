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14.07.2026 09:36:36

Aktien Schweiz Eröffnung: Nahost-Konflikt und Ölpreise belasten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Belastet wird die Stimmung von der erneuten Eskalation im Nahen Osten und den weiter steigenden Ölpreisen. Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke auf die US-Inflationsdaten für Juni sowie den Auftakt der Berichtssaison mit den Quartalszahlen mehrerer US-Grossbanken.

Im Nahen Osten griff das US-Militär in der dritten Nacht in Folge Ziele im Iran an und nahm die Seeblockade gegen iranische Häfen wieder auf. Zudem will Washington künftig eine Gebühr von 20 Prozent auf Frachttransporte durch die Strasse von Hormus erheben, was die Transportkosten gemäss Marktbeobachtern massiv erhöhen würde. "Die veränderte Lage macht das Marktumfeld unsicherer und risikoreicher", kommentierte ein Marktbeobachter. Im dünnen Sommerhandel seien deshalb auch grössere Kursschwankungen möglich.

Ölpreis steigt

Die Ölpreise legten angesichts der Sorgen um die Strasse von Hormus weiter zu. Brent-Rohöl zog am Dienstag gegenüber dem Vortag um knapp 3 Prozent an und stieg erstmals seit Mitte Juni wieder über 85 US-Dollar. Damit würden die Inflations- und Zinssorgen neu entfacht, heisst es am Markt.

Der Leitindex SMI gibt um 09.15 Uhr um 0,54 Prozent auf 14'189,58 Punkte deutlich nach. Dabei stehen 17 Verlierer nur drei Gewinnern gegenüber. Auch der Mid-Cap-Index SMIM der mittelgrossen Werte verliert 0,45 Prozent auf 3113,37 Punkte und der SPI gibt um 0,51 Prozent auf 19'962,74 Punkte nach und fällt damit wieder unter die Marke von 20'000 Punkte.

Defensive keine Stütze

Nachdem defensive Schwergewichte den Markt zum Wochenauftakt noch gestützt hatten, stehen diese nun ebenfalls unter Druck. Nestlé (-0,7%), Novartis (-0,5%) und Roche (-0,4%) notieren allesamt im Minus. Am stärksten unter Druck stehen die konjunktursensitiven Richemont (-2,3%). Ebenfalls schwach präsentieren sich erneut die Bauwerte Amrize (-1,3%) und Sika (-0,7%).

Zu den wenigen Gewinnern im SMI zählen Partners Group (+0,3%) sowie UBS. Auch andere Finanz- und Versicherungswerte halten sich vergleichsweise gut.

Im breiten Markt verlieren die Aktien des Flughafens Zürich 3,4 Prozent, nachdem das Unternehmen am Vorabend rückläufige Passagierzahlen für den Monat Juni gemeldet hatte. Cembra büssen ohne Neuigkeiten 4,8 Prozent ein. Gefragt sind dagegen Belimo (+1,2%), die von einer Kurszielerhöhung durch die UBS profitieren.

an/uh

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