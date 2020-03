Aktien Schweiz Eröffnung: Markt schwenkt auf Konsolidierungskurs ein

Zürich (awp) - Nach zwei Tagen mit kräftigen Gewinnen präsentiert sich der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag im frühen Handel schwächer. Händler sprechen von einer Konsolidierung der jüngsten Entwicklung. "Wir haben in den beiden Vortagen rund zehn Prozent gutgemacht", sagt ein Händler. Eine Atempause sei daher nicht überraschend. Im weiteren Verlauf sei dann wohl wieder alles möglich. "Das einzig Sichere momentan ist, dass wir weiterhin mit grossen Schwankungen leben müssen", so der Händler.

Im weiteren Verlauf könnten Konjunkturzahlen aus Europa und den USA den Markt beeinflussen. Ausserdem veröffentlicht die Bank of England ihre Zinsentscheidung. Allerdings hat die Zentralbank den Leitzins bereits kürzlich auf 0,1 Prozent gesenkt.

Der SMI notiert um 09.25 Uhr um 1,24 Prozent tiefer auf 8'877,30 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 1,37 Prozent auf 1'306,25 und der breite SPI um 1,29 Prozent auf 10'765,65 Zähler. 25 der 30 SLI Werte geben nach und 5 ziehen an.

Einen starken Abschlag verbuchen mit 95 Franken die Aktien von SGS. Bei wird allerdings die Dividende von 80 Franken ausbezahlt.

Zudem stehen Aktien, die am Vortag stark gestiegen sind, unter Druck. Dazu zählen etwa die Versicherer Swiss Re (-4,4%), Swiss Life (-0,6%) und Zurich (-1,5%).

Aber auch die Aktien der Banken Credit Suisse (-2,3%) und UBS (-2,1%) büssen einen Teil der jüngsten Erholungsgewinne wieder ein.

Die als eher defensiv taxierten Papiere von Lonza (-3,9%), Swisscom (-1,2%) und Givaudan (-0,8%) geben nach. Die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch verlieren rund 2,5 Prozent.

Die Marktschwergewichte Nestlé, Novartis und Roche verlieren bis zu einem Prozent.

Weit oben auf den Verkaufszetteln stehen die Aktien von Sonova (-3,3). Der Hörgerätehersteller hat wegen der Coronakrise die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 nach unten angepasst. Sowohl das Umsatzwachstum als auch der bereinigte Betriebsgewinn (EBITA) sollen den bisherigen Erwartungen zu liegen kommen.

Dagegen ziehen Temenos (+1,1%) gegen den Trend an. Auch Vifor (+0,7%), ABB (+1,1%) sowie Adecco (+0,5%) werden zu höheren Kursen gehandelt.

AMS (-0,1%) könnten vor einer Erholung stehen. Heute Abend endet der Bezugsrechtehandel der laufenden Kapitalerhöhung.

Am breiten Markt fallen Valora (-7,9%). Der Einzelhandelskonzern wird Dividende ausfallen lassen und führt wegen der Auswirkungen der Coronakrise Kurzarbeit ein.

Die Anteile von Zur Rose brechen um ein Fünftel ein. Die Versandapotheke emittiert eine Wandelanleihe über 150 Millionen Franken. Die Marktteilnehmer befürchten daher eine Verwässerung, wie es am Markt heisst.

pre/ra