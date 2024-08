Aktien Schweiz Eröffnung: Leichter Rücksetzer vor Notenbank-Treffen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch zum Start erneut eine Verschnaufpause ein. Bereits am Vortag wurden die jüngsten Erholungsgewinne konsolidiert. Nun warte der Markt gespannt auf das Protokoll der US-Notenbank am Abend und ob sich daraus eine gewisse Ernüchterung ergeben könnte. Bis dahin sind Anleger mit der Bewertung zahlreicher Halbjahresberichte gut beschäftigt. Insgesamt seien die Marktteilnehmer vorsichtiger geworden, so Händler.

Im weiteren Wochenverlauf rückt dann das ab Donnerstag stattfindende Notenbankertreffen in Jackson Hole in den Fokus. Bis zur wichtigen Rede von Fed-Chef Jerome Powell müssen sich Anleger allerdings bis Freitag gedulden. Am Aktienmarkt wird darauf gehofft, dass sich Powell positiv zu den Aussichten der heimischen Wirtschaft äussert und klare Hinweise auf Zinssenkungen gibt.

Der Leitindex SMI notiert um 09.15 Uhr 0,27 Prozent tiefer bei 12'233,51 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, fällt um 0,28 Prozent auf 1984,80 Punkte und der breiter gefasste SPI um 0,24 Prozent auf 16'249,85 Punkte. Innerhalb des SLI legen nur 8 Titel zu, 20 geben nach und Swisscom und SIG Group sind unverändert.

Unter den schwächsten Werten sind Alcon (-0,9%) nach Zahlen zum zweiten Quartal. Zwar ist der Augenheilkonzern weiter gewachsen, erzielte mehr Gewinn und bestätigte den Ausblick. Analysten hatten sich aber teils noch mehr erhofft und so kommt es zu Gewinnmitnahmen.

Noch schwächer zeigen sich Sonova (-3,1%) nach einer Abstufung durch Morgan Stanley auf "Underweight".

Bei den zahlreichen Titeln in der zweiten Reihe, die Ergebnisse vorlegten, stechen Sensirion (+6,2%) und BKW (+1,7%) positiv heraus. SoftwareOne (-3,8%) werden indes für schwache Zahlen und einen gesenkten Ausblick abgestraft.

dm/ra