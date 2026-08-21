Aktien Schweiz Eröffnung: Leichter nach negativen US-Vorgaben

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit tieferen Kursen in den Handel gestartet. Negative US-Vorgaben lasteten auf der Stimmung. In den USA hatte ein Mix aus weiter steigenden Anleiherenditen und Ölpreisen sowie schwachen Zahlen von Walmart für Verluste gesorgt. Die hohe Staatsverschuldung von über 40 Billionen US-Dollar bereitet Anlegern zusehends Kopfschmerzen.

Hierzulande ist die Agenda dünn gefüllt, nur einige Unternehmen aus der zweiten Reihe legen Zahlen vor. Im Tagesverlauf rücken Einkaufsmanagerindizes sowohl aus Europa als auch am Nachmittag aus den USA in den Blick. "Der Wind für die Märkte hat sich gedreht und auch die Volatilität könnte wieder anziehen, sollte der Aufwärtsdruck beim Öl und den Anleiherenditen bestehen bleiben", sagte eine Händlerin am Morgen. Die Berichtssaison als Stütze sei nahezu vorbei - Nvidia tanze in der nächsten Woche traditionell den letzten Tanz der Saison bei den "Magnificent 7".

SMI tiefer

Der SMI steht um 09.15 Uhr 0,38 Prozent tiefer bei 14'314,15 Punkten. Die Verlierer sind klar in der Überzahl. Der Mid-Cap-Index SMIM gibt um 0,19 Prozent auf 3133,93 Punkte nach und der breite SPI 0,34 Prozent auf 20'129,77 Punkte.

An der Indexspitze liegen ABB (+0,7%), gefolgt von Kühne+Nagel (+0,5%). Angesichts zuletzt geringer Niederschlagsmengen reduziert der Panamakanal die Zahl erlaubter Schiffspassagen. Das dürfte sich auf die Frachtraten auswirken.

Hingegen fallen Alcon (-1,9%) ans Ende des Kurstableaus zurück. Auch die Pharma-Schwergewichte Roche (-1,2%) und Novartis (-0,8%) bremsen den SMI. Nestlé (+0,1%) halten sich knapp im grünen Bereich.

Im Blick stehen derweil Holcim (+0,4%) nach einem Zukauf. Der Zementhersteller übernimmt das deutsche Unternehmen Fermacell. Der Kaufpreis liegt laut den Angaben bei 840 Millionen Euro.

Zudem sorgen Analystenkommentare für Bewegung. So verlieren Straumann (-3,0%) nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank weiter an Boden.

dm/to