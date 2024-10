Aktien Schweiz Eröffnung: Leichter Erholungskurs

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag im frühen Handel etwas fester. Händler verweisen auf gute Vorgaben aus den USA. Dort hatte der Dow Jones Index am vergangenen Freitag nach Börsenschluss in Europa noch rund 350 Punkte dazu gewonnen. Und dies trotz der starken Daten vom US-Arbeitsmarkt, wie es im Handel heisst. Zudem sei nach den Verlusten der Vorwoche, in der der SMI 1,9 Prozent eingebüsst hatte, auch hierzulande die Zeit reif für eine Gegenbewegung.

Im September waren in den USA weit mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Dies hatte zwar die Zinssenkungserwartungen reduziert. Mittlerweile erwarten Marktteilnehmer Anfang November praktisch unisono nur noch eine Zinssenkung des Fed um 25 Basispunkte. Vor dem Arbeitsmarktbericht hatte immerhin ein Drittel der Experten noch mit einer erneuten Zinssenkung um 50 Basispunkte gerechnet. Der starke US-Arbeitsmarktbericht sei aber Zeichen einer gut laufenden Konjunktur, hiess es am Markt. Der Fakt, dass es dennoch graduelle Zinsschritte nach unten geben werde, während die Wirtschaft weiter wachse, sei mehr wert als zwingend notwendige geldpolitische Lockerungen ohne Wachstum.

Der Schweizer Leitindex SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,25 Prozent höher auf 12'026,82 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, gewinnt ebenfalls 0,25 Prozent auf 1973,12 und der breite SPI 0,30 Prozent auf 16'081,98 Zähler. Im SLI rücken 24 Titel vor und sechs geben nach.

Im Fokus stehen die Aktien von Richemont (+1,3%). Der Uhren- und Schmuckkonzerns hat einen Käufer für sein "Sorgenkind", das Online-Mode- und Accessoires-Geschäft Yoox Net-A-Porter (YNAP), gefunden. Käufer ist die MYT Netherlands Parent B.V. (Mytheresa), an welcher Richemont im Tausch gegen YNAP künftig einen Drittel halten wird.

Ebenfalls gefragt sind die Titel von Mitbewerber Swatch (+0,7%) . Gemäss einer Meldung der Börse vom Freitag hatten meldepflichtige Personen Swatch-Inhaberaktien für gut 14,3 Millionen Franken gekauft. Dabei handelte es sich wohl um die Familie Hayek. Zudem habe sich die Stimmung gegenüber den Luxusgüterwerten dank der von China angekündigten Massnahmen zur Belebung der Wirtschaft wieder aufgehellt, heisst es am Markt. Zu den grössten Gewinnern zählen zudem UBS (+1,2%).

Auf der anderen Seite geben Swiss Re (-1,4%) klar nach. Hier könnten die im Zusammenhang mit den Wirbelstürmen in den USA befürchteten Schäden für Abgabedruck sorgen, sagt ein Händler.

Leicht weniger notieren zudem Lonza, Kühne+Nagel, Novartis, Lindt & Sprüngli PS sowie Givaudan mit Abschlägen von bis zu 0,5 Prozent. Givaudan wird am Donnerstag seine Umsatzzahlen für das dritte Quartal bekannt geben.

pre/uh