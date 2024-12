Aktien Schweiz Eröffnung: Leicht tieferer Start vor Fed-Zinsentscheid

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Tag der US-Leitzinsentscheidung zum Start leicht nach. Eine zurückhaltende Stimmung hatte sich am Vortag bereits an den US-Börsen gezeigt. So verbuchte der Leitindex Dow Jones den neunten Verlusttag in Folge, und auch die Tech-Börse Nasdaq legte nach der jüngsten Rekordjagd eine Pause ein. "Vor den Weihnachtsfeiertagen sind die Anleger einfach nicht mehr zu grossen Experimenten bereit", erklärte ein Händler.

Der Markt rechnet quasi fix mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. "Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung", kommentierte ein Beobachter. Laut Commerzbank lohnt es sich aber dennoch, am Abend dann genauer auf die begleitenden Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell zu hören. Denn mit dieser Absenkung dürfte der "Autopilot"-Teil des US-Zinszyklus beendet sein.

Der Leitindex SMI notiert um 09.15 Uhr 0,50 Prozent tiefer bei 11'681,89 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,42 Prozent auf 1932,99 Punkte und der breit gefasste SPI 0,41 Prozent auf 15'555,51 Punkte. Im SLI kommen auf 24 Verlierer auf 5 Gewinner, Alcon sind unverändert.

Die Roche-Bons (-0,5) rangieren im Mittelfeld. Der Pharmakonzern hat für seine neuen Massenspektrometrie-Analysegeräte Cobas das CE-Kennzeichen erhalten. Das sei ein erster Meilenstein bei der weltweiten Einführung.

Nestlé (-1,1%) liegen im hinteren Bereich. Stifel erwartet ein schwieriges Jahr 2025 und reduziert das Kursziel.

VAT (+0,8%) legen zu. Die Goldman Sachs-Analysten nehmen die Bewertung mit "Neutral" auf.

In der zweiten Reihe schiessen Orascom DH (+38% auf 5,52 Fr.) nach oben. Die Sawiris-Familie lanciert ein öffentliches Übernahmeangebot für den Immobilienentwickler in Höhe von 5,60 Franken je Aktie in bar.

Grosse Ausschläge zeigen ausserdem EFG International (+5,7%) nach einem positiven Analystenkommentar und DocMorris (-6,5%), weil in Deutschland zusätzlicher Konkurrenz droht.

