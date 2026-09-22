SLI 3025288 / CH0030252883
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|
22.09.2026 09:36:36
Aktien Schweiz Eröffnung: Leicht im Minus - Steigende Ölpreise bremsen
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Damit kann der Leitindex den guten Vorgaben aus Übersee zunächst nicht folgen, hält aber den Grossteil der Vortagesgewinne. Etwas auf die Stimmung drücken die wieder anziehenden Ölpreise.
Zu Wochenbeginn hatte sich die Stimmung an den Märkten noch deutlich aufgehellt. Vor allem Technologie- und Halbleiterwerte profitieren wieder von wachsender Zuversicht rund um das KI-Thema, nachdem zuletzt noch Bewertungs- und Zinssorgen dominiert hatten. Für etwas Entspannung sorgen zudem neue diplomatische Hoffnungen im Nahost-Konflikt sowie die anstehenden Gespräche zwischen den USA und China.
Die Ölpreise ziehen nach den Verlusten der vergangenen Tage allerdings wieder etwas an. Brent verteuert sich im frühen Handel um rund 1,5 Prozent auf 101,82 Dollar je Fass. Zum Wochenstart war der Preis den vierten Handelstag in Folge gefallen und zeitweise unter die Marke von 100 Dollar gerutscht. "Die Märkte haben die leichte Entspannung schnell eingepreist", sagt ein Marktbeobachter. Ohne weitere diplomatische Fortschritte könne die Risikoprämie ebenso rasch wieder zurückkehren.
UBS und Versicherer unter Druck
Der SMI verliert gegen 09.15 Uhr 0,14 Prozent auf 13'937,04 Punkte. Dabei sind die Gewinner mit 13 Titeln aber in der Überzahl. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,26 Prozent auf 3'105,68 Punkte, während der breite SPI um 0,04 Prozent nachgibt.
An der Spitze der Blue Chips stehen Sandoz (+2,1%) nach einem positiven Analystenkommentar. Auch Logitech (+1,7%) und Givaudan (+1,3%) knüpfen an die gute Entwicklung vom Vortag an.
Unter Druck stehen dagegen die UBS (-2,1%), bei denen Regulierungssorgen belasten. Auch die Versicherer Swiss Re, Zurich und Swiss Life geben überdurchschnittlich nach.
Die Nestlé-Aktien (-0,5%) zählen ebenfalls zu den Belastungsfaktoren. Der Lebensmittelkonzern führt sein Russland-Geschäft trotz der angeordneten Zwangsverwaltung nach eigenen Angaben normal weiter, bleibt formal Eigentümer der Beteiligungen, hat deren Kontrolle aber vorerst verloren.
Studie sorgen für Bewegung
In den hinteren Reihen legen Oerlikon (+2,7%) nach einer Kaufempfehlung von Kepler deutlich zu. VZ Holding (+1,7%) profitieren von einer Einstufung auf "Outperform" durch Oddo. Dagegen geben Burckhardt Compression (-2,8%) nach einer Kurszielsenkung durch UBS nach.
Gesucht sind auch Mobilezone (+1,3%) nach der Ausweitung Online-Vertriebs. Nicht gut an kommen dagegen die Halbjahreszahlen von Newron (-3,9%).
Deutlich im Plus notieren mehrere Technologiewerte wie Comet, Inficon und VAT. AMS Osram geben nach dem kräftigen Kursanstieg vom Vortag dagegen leicht nach.
an/rw
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.