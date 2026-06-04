SLI 3025288 / CH0030252883
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|
04.06.2026 09:30:36
Aktien Schweiz Eröffnung: Leicht freundlich trotz steigender Risiken
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag mit überwiegend freundlichen Kursen. Noch stemmen sich die Märkte gegen die Unsicherheit rund um den ungelösten Nahostkonflikt und neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump. Börsianern zufolge mehren sich aber die Risiken und eine Verschnaufpause wäre wohl nötig. Vor allem im Tech-Sektor beginnt die jüngste KI-Fantasie zu bröckeln und es kam in Übersee zu Gewinnmitnahmen. "Insgesamt müssen sich Anleger fragen, wie lange der KI-Enthusiasmus noch die hässlichen Fundamentaldaten für den Rest der Wirtschaft überdecken kann", hiess es am Markt.
Auch zuletzt robuste US-Konjunkturdaten werden mit Argusaugen verfolgt. "Diese haben die Sicht unterstützt, dass die USA sicher in nächster Zeit keine Zinssenkung brauchen", so ein Händler. Von der EZB wird ein erster Schritt nach oben bereits in der kommenden Woche erwartet, in der Schweiz bleibt indes die Inflation tief und die SNB ist somit nicht in Zugzwang. Am morgigen Freitag steht dann mit dem US-Arbeitsmarktbericht das Highlight der Woche an.
Partners Group im SMI im Fokus
Der Swiss Market Index (SMI) steigt um 9.15 Uhr um 0,30 Prozent auf 13'258,32 Punkte. Von den 20 SMI-Aktien geben nur 6 nach, 13 stehen im Plus, Alcon sind unverändert. Der SMIM der mittelgrossen Werte liegt mit 0,02 Prozent auf 2977,31 Punkten kaum verändert und der breite SPI gewinnt 0,20 Prozent auf 18'776,73 Punkte.
Die Aktien von Partners Group (+1,9%) stehen nach ihrem Einbruch am Vortag weiter im Blick. Der Vermögensverwalter versucht sich in Schadensbegrenzung und bestätigt nun trotz der jüngsten Unsicherheiten bei Evergreen-Fonds seine erwartete Bruttoneukundennachfrage von 26 bis 32 Milliarden US-Dollar. Analysten werten dies in ersten Reaktionen zwar positiv, ein Befreiungsschlag sehe aber anders aus, heisst es im Handel. Am Vortag waren die Titel um gut 16 Prozent eingebrochen.
Bei Logitech (-2,2%) setzen sich offenbar die Gewinnmitnahmen analog zur Entwicklung an der Nasdaq und den Tech-Titeln in Asien fort. Der PC-Zubehörhersteller hatte in den vergangenen Wochen stark von der KI-Fantasie profitiert und deutlich zugelegt.
Hingegen halten sich die drei Schwergewichte Nestlé (+0,2%), Novartis (+0,5%) und Roche (+0,4%) im Plus und stützen den SMI.
In der zweiten Reihe brechen Burckhardt Compression (-12,2%) ein. Das Unternehmen erlitt insbesondere beim Auftragseingang einen Einbruch und verfehlte damit die Analystenerwartungen deutlich. Zudem verschiebt das Management die Mittelfristziele.
dm/hr
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig verändert -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Abgaben
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt leichte Gewinne verzeichnet. Die Börsen in Fernost präsentieren sich in Rot.