Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Damit setzt sich die Erholung vom Vortag zunächst fort. Die Ausschläge bleiben allerdings überschaubar.

Im Blick steht weiterhin der Technologiesektor. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia hat einen Teil der jüngsten Unsicherheit beseitigt und am Montag eine kräftige Erholung ausgelöst. "Auch nach einem spektakulären Kurssprung kann der Weg zurück zu den alten Höchstständen noch weit sein", heisst es allerdings in einem Marktkommentar. Am Abend legen mit HP und Dell zwei weitere US-Technologiekonzerne Zahlen vor.

Der SMI zieht gegen 09.15 Uhr um 0,16 Prozent auf 14'559,01 Punkte an. Am Vortag hatte der Leitindex um 1,1 Prozent zugelegt. Der Mid-Cap-Index SMIM gewinnt 0,04 Prozent auf 3181,28 Punkte, der breite SPI 0,18 Prozent auf 20'754,09 Punkte.

Bauwerte gesucht

Bei den Blue Chips stehen 16 Gewinner vier Verlierern gegenüber. Gefragt sind vor allem Bauwerte: Amrize (+1,1%) führen das Feld an, auch Holcim (+0,8%) und Sika legen zu. Swiss Re (+0,8%) und Lonza (+1,0%) profitieren derweil von positiven Analystenkommentaren.

Am anderen Ende geben Sandoz (-0,7%) nach den Vortagesgewinnen nach. Partners Group (-0,5%) werden von einer Rückstufung durch Barclays belastet. Die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche bewegen sich dagegen kaum. Bei Roche verpufft damit vorerst der positive Impuls einer weiteren US-Zulassung für Giredestrant.

Daneben können ABB ihre hohen Vortagesgewinne weitgehend halten. In den hinteren Reihen ist das Bild bei den Technologiewerten gemischt. VAT und Inficon (je +0,4%) knüpfen an die Erholung vom Montag an, während AMS Osram (-1,3%) klar nachgeben.

EFG und Clariant klar im Minus

Deutlich tiefer stehen EFG International (-2,1%). Die Privatbank hat mit den Zahlen zu den ersten zehn Monaten die Erwartungen leicht verfehlt. Vor allem die Nettoneugeldzuflüsse blieben hinter den Prognosen zurück, während das Kosten-Ertrags-Verhältnis etwas höher ausfiel als erwartet.

Noch deutlicher verlieren Clariant (-3,4%). Der Spezialchemiekonzern hat Gespräche über eine mögliche Übernahme von Ashland bestätigt. Begrüsst wird hingegen das Angebot der Jungfraubahn (+0,4%) für die Schilthornbahn AG.

an/hr