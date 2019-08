Aktien Schweiz Eröffnung: Krisensorgen dürften belasten

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse ist am Dienstag mit leichteren Kursen in den Handel gestartet. Negative Vorgaben aus den USA und Asien stimmen die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Zahlreiche Unsicherheitsfaktoren dämpften den Risikoappetit der Anleger. Händler hoffen, dass Schnäppchenjäger im Verlauf eine Erholung herbeiführen können.

Derzeit treibt die Angst vor einer Ausweitung des US-chinesischen Handelsstreits, die andauernden Protesten in Hongkong, die möglichen Folgen eines ungeregelten Brexit oder der italienischen Regierungskrise die Anleger um. Ob vor diesem Hintergrund die Veröffentlichung der Inflationszahlen aus Deutschland und den USA, die ansonsten übliche Aufmerksamkeit erhält, ist laut Marktkreisen ungewiss. Veröffentlicht wird zudem der ZEW Index aus Deutschland.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 9.18 Uhr um 0,32 Prozent im Minus bei 9'728,79 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt 0,47 Prozent auf 1'473,29 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,34 Prozent auf 11'832,42 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln stehen 22 tiefer, sieben höher und einer (Roche GS) unverändert.

Die Aktien von AMS (-3,3%) setzen den Abwärtstrend fort. Der Sensorenhersteller will das Lichttechnikunternehmen Osram für rund 4,2 Milliarden Euro übernehmen und die Transaktion mittels Krediten und einer Kapitalerhöhung finanzieren. Die Grösse der Transaktion wird in Analystenkreisen sehr kritisch beurteilt.

Tiefere Kurse verbuchen die Bankaktien Credit Suisse (-1,3%) und UBS (-1,5%). Tiefe Zinsen, Brexit und die Regierungskrise in Italien sowie der Verfall des argentinischen Peso stimmten die Anleger hier zurückhaltend, heisst es.

Die Aktien von LafargeHolcim (-0,6%) büssen ebenfalls an Wert ein. Konjunktursorgen würden stärker gewichtet als die Hochstufung von Goldman Sachs auf "Buy" von "Neutral", heisst es am Markt.

Die Aktien von Swiss Life (+0,3%) haben nach anfänglichen Einbussen ins Plus gedreht. Der Lebensversicherer hat im ersten Halbjahr dank des Ausbaus des Gebührengeschäfts und eines steuerlichen Einmaleffekts überraschend viel verdient.

Am breiten Markt büssen Arbonia 2,6 Prozent ein. Der Bauausrüster hat im ersten Halbjahr 2019 mehr Gewinn erzielt, aber den Umsatz weniger starke als erwartet gesteigert.

Dätwyler verlieren 2,3 Prozent nach dem Halbjahresbericht und der Ankündigung, der Mischkonzern wolle seine Strategie überprüfen, deutlich an Wert. Tornos (-4,3%) verlieren ebenfalls nach Zahlen deutlich.

Die Aktien von EMS Chemie (-4,0%) werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

pre/uh