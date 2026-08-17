Aktien Schweiz Eröffnung: Kaum verändert zum Wochenstart

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit etwas tieferen Kursen in die Sitzung gestartet, steht mittlerweile aber kaum verändert. Nach dem schwachen Freitag und der insgesamt negativen Vorwoche kommt es damit zu einem Stabilisierungsversuch. Mit Blick auf das Newsaufkommen gestaltet sich der Wochenauftakt noch relativ ruhig. Die vergangene Woche hingegen habe im Zeichen der Neubewertung des Fed-Kurses gestanden, heisst es in einer Markteinschätzung der Zürcher Kantonalbank. Die jüngsten Daten aus den USA, vor allem der US-Arbeitsmarktbericht und die Konsumentenpreise, hätten das Bild einer moderaten Preisdynamik bestätigt. Entsprechend reduzierten sich die Erwartungen für eine Zinsanhebung durch das Fed im September auf rund 30 Prozent.

Andererseits sorge der anhaltende Nahost-Konflikt dafür, dass inflationsseitig noch keine Entwarnung gegeben werden könne, so die ZKB weiter. Und von dort kommen nach neuen Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump am Wochenende und dem wie üblich folgenden Widerspruch aus dem Iran weiterhin keine Zeichen Richtung eines baldigen Endes der Konfrontation.

Ölpreis wieder unter 89 Dollar

Angesichts der Neuigkeiten aus der Golfregion sei die Reaktion an den Energiemärkten relativ besonnen ausgefallen, so der Tenor in Marktkreisen. Der Ölpreis hat sich denn auch nach einem vorübergehenden Anstieg auf über 89 Dollar in der Nacht auf Montag wieder deutlicher unter dieser Grenze etabliert.

Der SMI steht um 09.25 Uhr 0,05 Prozent tiefer bei 14'383,30 Punkten, insbesondere wegen der schwachen Nestlé. Der Mid-Cap-Index SMIM zieht hingegen um 0,27 Prozent auf 3204,98 Punkte an, wogegen der breite SPI mit -0,01 Prozent auf 20'309,54 Punkte praktisch unverändert steht.

Grösste Verlierer unter den Blue Chips sind derzeit Alcon und Nestlé (beide -0,9%).

Der SMI-Anwärter Sandoz (+3,5% auf 75,38 Fr.) legt hingegen klar zu. Der Basler Generikakonzern hat mit dem chinesischen Biotechunternehmen Shanghai Henlius Biotech eine Vereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung von bis zu zehn sogenannten Biosimilars geschlossen. Zudem hat Jefferies das Kursziel auf rekordhohe 93 Franken erhöht.

Zu einem veritablen Kursdebakel kommt es bei der Aktie des Schaffhauser Verpackungsspezialisten SIG, welche derzeit rund 17 Prozent unter dem Schlussstand vom Freitag steht. Die Investoren werden vom zweiten abrupten Wechsel an der Führungsspitze innerhalb eines Jahres verärgert. Im Tiefststand fiel die Aktie, die bis am Freitag noch eine Jahresplus von 36 Prozent ausgewiesen hatte, gar unter den Stand von Ende 2025.

In die andere Richtung geht es hingegen für Accelleron (+8,9%) nach einer Hochstufung auf "Buy" durch Berenberg. Der aktuelle Wachstumszyklus sei stärker und nachhaltiger als bisher angenommen, heisst es unter anderem bei der Bank zur Begründung.

cf/hr