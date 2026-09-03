Aktien Schweiz Eröffnung: Kaum verändert - Inflation überraschend hoch

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet. Zwar waren die Vorgaben auch dank der relativ stabilen Ölpreis positiv. "Die Tatsache, dass neue Nachrichten aus dem Nahen Osten ausbleiben, sollte bei der Stabilisierung zumindest helfen", kommentierte ein Händler. Überraschend hoch fiel indes hierzulande die Inflation für August aus. Nun müsse sich auch die SNB langsam ihre Gedanken machen, hiess es in einer ersten Reaktion von Experten. Derweil wächst die Schweizer Wirtschaft wie erwartet mit hohem Tempo.

Im Verlauf des Vormittags rücken dann zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone in den Blick, bevor am Nachmittag dann entsprechende Daten aus den USA anstehen. Ansonsten geben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Anlegern einen letzten Hinweis auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Davor herrsche deutliche Zurückhaltung.

SMI pendelt um Vortagesschluss

Der SMI pendelt im frühen Handel um seinen Vortagesschluss und steht gegen 09.15 Uhr mit 0,05 Prozent auf 14'370,01 Punkte leicht im Plus. Der Mid-Cap-Index SMIM hält sich mit 0,10 Prozent auf 3098,50 Zähler ebenfalls in der Gewinnzone, während der SPI minimal um 0,03 Prozent auf 20'189,95 Punkte steigt.

Spitzenreiter sind Givaudan (+1,5%) nach einem positiven Kommentar der Deutschen Bank. Am Indexende fallen Richemont (-1,9%) und Alcon (-1,1%) negativ auf.

Die Schwergewichte entwickeln sich uneinheitlich. Während Nestlé (-0,6%) leicht nachgeben kommen Novartis (+0,2%) kaum vom Fleck. Roche (+0,8%), die mit einem chinesischen Unternehmen eine Lizenzvereinbarung für einen Antikörper-Kandidaten abgeschlossen haben, legen etwas zu und stützen damit den Leitindex.

dm/cg