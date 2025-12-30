Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'225 -0.1%  SPI 18'159 -0.1%  Dow 48'462 -0.5%  DAX 24'366 0.1%  Euro 0.9290 0.0%  EStoxx50 5'760 0.2%  Gold 4'359 0.7%  Bitcoin 69'281 0.8%  Dollar 0.7891 0.0%  Öl 62.1 0.5% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156
SPI 998750 / CH0009987501

18’158.73 Pkt
-26.32 Pkt
-0.14 %
09:36:00
30.12.2025 09:33:37

Aktien Schweiz Eröffnung: Kaum verändert in den Silvester-Countdown

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag kaum verändert gestartet. Da die SIX an Silvester geschlossen bleibt, läuft nun bereits der Countdown des letzten Handelstages eines starken Jahres mit einigen Wendungen. Viele Börsianer hätten ihre Bücher bereits geschlossen und reagierten nur noch auf besondere Impulse, kommentierte ein Händler.

Die könnte es am Nachmittag mit US-Konjunkturdaten durchaus geben, allen voran vom Frühindikator Chicago PMI. Besonderes Interesse dürfte auch das Fed-Protokoll am Abend auf sich ziehen. "In einem Marktumfeld mit extrem geringem Handelsvolumen kann dieses Protokoll wie ein Brandbeschleuniger wirken - sowohl in die eine, wie auch in die andere Richtung, je nach Inhalt und Interpretation", sagte ein Börsianer. Reagieren kann der Schweizer Markt allerdings darauf erst im neuen Jahr.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr mit 0,05 Prozent leicht tiefer auf 13'233,34 Punkten. Damit bleibt das Rekordhoch bei rund 13'288 Zählern von vergangener Woche noch im Blick. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,10 Prozent auf 2136,17 und der breite SPI 0,11 Prozent auf 18'165,77 Zähler. Im SLI stehen nur vier Gewinner 20 Verlierern gegenüber, sechs Titel sind unverändert.

Kursbewegende Nachrichten gab es nicht. Schlusslicht im SLI sind derzeit Lindt&Sprüngli (-1,0%). Bei Galderma (-0,6%) nehmen Anleger auch bei einem der aktuellen Jahresgewinner nochmal Gewinne mit. Die Pharma-Schwergewicht Roche (GS +0,2%) und Novartis (unverändert) halten sich im vorderen Bereich, Nestlé (-0,3%) geben indes etwas nach.

An der Indexspitze rangieren die Papiere der UBS (+0,3%). Die Titel der Grossbank haben in den vergangenen Wochen dank Hoffnungen auf weniger strikte Eigenkapitalanforderungen eine Aufholjagd gestartet und sich mittlerweile ein Jahresplus von gut 30 Prozent erarbeitet.

dm/to

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’799.83 19.05 SJVBHU
Short 14’060.67 13.79 SAPBKU
Short 14’613.37 8.77 SB5BKU
SMI-Kurs: 13’224.89 30.12.2025 09:36:28
Long 12’682.92 19.62 SJ9BYU
Long 12’406.14 13.94 SP2B8U
Long 11’864.90 8.92 SQBBAU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Indizes in diesem Artikel
SPI 18’158.73 -0.14%

