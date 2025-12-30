Aktien Schweiz Eröffnung: Kaum verändert in den Silvester-Countdown

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag kaum verändert gestartet. Da die SIX an Silvester geschlossen bleibt, läuft nun bereits der Countdown des letzten Handelstages eines starken Jahres mit einigen Wendungen. Viele Börsianer hätten ihre Bücher bereits geschlossen und reagierten nur noch auf besondere Impulse, kommentierte ein Händler.

Die könnte es am Nachmittag mit US-Konjunkturdaten durchaus geben, allen voran vom Frühindikator Chicago PMI. Besonderes Interesse dürfte auch das Fed-Protokoll am Abend auf sich ziehen. "In einem Marktumfeld mit extrem geringem Handelsvolumen kann dieses Protokoll wie ein Brandbeschleuniger wirken - sowohl in die eine, wie auch in die andere Richtung, je nach Inhalt und Interpretation", sagte ein Börsianer. Reagieren kann der Schweizer Markt allerdings darauf erst im neuen Jahr.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr mit 0,05 Prozent leicht tiefer auf 13'233,34 Punkten. Damit bleibt das Rekordhoch bei rund 13'288 Zählern von vergangener Woche noch im Blick. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,10 Prozent auf 2136,17 und der breite SPI 0,11 Prozent auf 18'165,77 Zähler. Im SLI stehen nur vier Gewinner 20 Verlierern gegenüber, sechs Titel sind unverändert.

Kursbewegende Nachrichten gab es nicht. Schlusslicht im SLI sind derzeit Lindt&Sprüngli (-1,0%). Bei Galderma (-0,6%) nehmen Anleger auch bei einem der aktuellen Jahresgewinner nochmal Gewinne mit. Die Pharma-Schwergewicht Roche (GS +0,2%) und Novartis (unverändert) halten sich im vorderen Bereich, Nestlé (-0,3%) geben indes etwas nach.

An der Indexspitze rangieren die Papiere der UBS (+0,3%). Die Titel der Grossbank haben in den vergangenen Wochen dank Hoffnungen auf weniger strikte Eigenkapitalanforderungen eine Aufholjagd gestartet und sich mittlerweile ein Jahresplus von gut 30 Prozent erarbeitet.

dm/to