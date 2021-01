Aktien Schweiz Eröffnung: Im Aufwind - Blick auf Bilanzsaison

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Gewinnen in die neue Woche. Positive Vorgaben aus Fernost und auf eine festere Eröffnung an der Wall Street hindeutende US-Aktien-Futures sorgen laut Händlern für steigende Kurse. Ob die Gewinne noch ausgebaut werden können, werde sich aber zeigen. Denn die Corona-Krise habe die Märkte weiter im Griff. Viele Staaten haben das Pandemie-Regime verschärft. Zudem habe die Euphorie, die mit der Amtseinführung von Joe Biden als neuem US-Präsident eingesetzt habe, etwas nachgelassen. Im US-Senat stiessen die Pläne von Biden für ein weiteres Konjunkturpaket auf Widerstand, heisst es.

Zudem könnten die Anleger auch abwarten wollen, wie sich die Bilanzsaison in der Schweiz entwickelt. Gleich fünf Firmen aus dem SMI, darunter die beiden Schwergewichte Novartis und UBS am morgigen Dienstag, und etliche Gesellschaften aus dem breiten Markt legen ihre Zahlen vor. Zudem geben Konjunkturzahlen Auskunft über die Wirtschaft. So wird am Berichtstag der deutsche Ifo-Index veröffentlicht, der die Stimmung in den Chef-Etagen widergibt.

Der SMI steigt gegen 09.20 um 0,48 Prozent auf 10'982,99 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,39 Prozent auf 1'731,17 und der breite SPI 0,49 Prozent auf 13'630,13 Zähler. 23 der 30 SLI-Titel ziehen an.

Angeführt wird die Tabelle von zyklischen und Finanzwerten. So setzten sich Logitech (+2,6%) an die Spitze vor Sika (+1,8% auf 252,10 Fr.). Der Bauchemiewert profitiert davon, dass HSBC den Titel auf "Buy" von "Hold" und das Kursziel auf 339 von 217 Franken hochgesetzt hat. Die Anteile von Givaudan legen 1,1 Prozent zu.

Bei den Finanzwerten sind die Banken CS (+0,9%), Julius Bär (+0,9% auf 12,295 Fr.) und UBS (0,8%) sowie Swiss Life (+0,4%) gefragt. Citigroup hat CS mit einem auf 18,40 von 17,90 Franken erhöhten Kursziel zum Kauf empfohlen.

Im Mittelfeld stehen Roche (+0,6%) und Novartis (+0,7%). Roche legen dank positiven Produktnachrichten zu. Der Pharmakonzern hat mit seinem Augen-Kandidaten Faricimab in zwei Phase-III-Studien positive Resultate erzielt. Novartis würden vor den am Dienstag anstehenden Zahlen gesucht, heisst es.

Schwächer sind die Technologiewerte Temenos (-2,1%) und AMS (-0,5%) sowie die Versicherer Zurich (-1,0%) und Swiss Re (-0,5%).

pre/rw