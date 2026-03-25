Aktien Schweiz Eröffnung: Hoffnungen im Iran-Krieg sorgen für Gewinne

Zürich (awp) - Vage Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg haben den Aktienmärkten weltweit und auch dem SMI am Mittwoch Gewinne beschert. Laut Medienberichten hat die US-Regierung dem Regime in Teheran einen Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Allerdings konterte der Iran mit eigenen zahlreichen Forderungen - unter anderem einer Mautgebühr für die Strasse von Hormus. Gleichzeitig lockerte der Iran die Regeln für eine Durchfahrt durch die wichtige Meerenge, griff aber weitere Ziele in den Staaten des Persischen Golfes an und das Pentagon verlegte spezielle Luftlande-Kräfte in den Nahen Osten.

Noch bleiben Marktteilnehmer denn auch vorsichtig. "Die sich ständig ändernden Schlagzeilen zum Nahost-Konflikt erhöhen die Schwankungen am Aktienmarkt. Es bleibt ein Wechselbad der Gefühle", hiess es von einem Börsianer am Morgen. Besonders das erratische Verhalten von US-Präsident Donald Trump sorge für viel Unruhe. Klar sei, dass Trump diesen Krieg beenden wolle. Ob er es allerdings noch in der Hand habe, sei die Frage. Derzeit sei der Markt aber offen für jeden Funken Hoffnung.

Ölpreis leicht tiefer, SMI steigt

Bei den Ölpreisen zeigte sich ebenfalls eine gewisse Entspannung - ein Fass der Sorte Brent kostete am Morgen wieder knapp unter 100 Dollar. Und auch der Goldpreis hat seine jüngste Talfahrt zumindest unterbrochen.

Hierzulande notiert der Swiss Market Index (SMI) gegen 9.15 Uhr um 1,47 Prozent höher bei 12'700,47 Punkten und setzt damit seine Erholung seit Montag fort. Im Leitindex gewinnen alle Titel bis auf Swisscom hinzu. Auch die zweite Reihe zeigt sich im Plus: Der SMIM legt um 1,49 Prozent auf 2901,09 Punkte zu, während der breite SPI um 1,37 Prozent auf 17'709,91 Punkte steigt.

Unter den Bluechips sind Nachrichten Mangelware, die Erholung zieht sich breit durch alle Sektoren. Die Spitze im SMI übernehmen Sika (+2,5%), Schlusslicht und einziger Verlierer sind derweil die defensiven Swisscom (-0,4%). Nestlé (+0,3%) hinken nach einer Kurszielsenkung durch Morgan Stanley etwas hinterher.

Besonders Analystenkommentare sorgen für Bewegung. So klettern beispielsweise Galderma (+2,2%) nach einer Wiederaufnahme der Bewertung durch die Citigroup mit "Buy", SIG (+4,6%) und Stadler Rail (+8,7%) profitieren von Hochstufungen der UBS nochmals stärker.

Bei DocMorris (+4,9%) steht ein Umbau des Verwaltungsrats nach Forderungen von Grossaktionär CEPD an. Orior (+9,3%) sind nach Zahlen stark gefragt.

dm/hr