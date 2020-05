Aktien Schweiz Eröffnung: Hoffnung schiebt SMI an

Zürich (awp) - Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte setzen sich am Donnerstag auch am Schweizer Aktienmarkt die Optimisten durch. Am Vortag hatte der Leitindex SMI vor allem unter den schwachen defensiven Schwergewichten gelitten. Diese drohen trotz guter Nachrichten bei den beiden Pharmaschwergewichten Roche und Novartis denn auch erneut zu einem Bremsklotz zu werden.

Die aktuelle Kurserholung basiere vor allem auf der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie bereits unter Kontrolle gebracht wurde und die wirtschaftliche Erholung dank der Massnahmen der Regierungen und Zentralbanken weltweit beschleunigt werden kann, kommentieren Händler. Stützend wirkten in diesem Zusammenhang auch die Nachrichten, dass der EU-Wiederaufbaufonds im Volumen von 750 Milliarden Euro langsam Fortschritte im politischen Prozess mache. Andere Marktteilnehmer warnen dagegen, dass der Aktienmarkt derzeit ein Eigenleben führe. Denn die Spannungen zwischen den USA und China über Hongkong nehmen zu.

Der SMI gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,64 Prozent hinzu auf 9'778,72 Punkte. Der breite SPI steigt um 0,75 Prozent auf 12'162,01 Zähler. Derweil zieht der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien vertreten sind, um 0,77 Prozent auf 1'454,08 Zähler. Alle 30 SLI Titel liegen aktuell im Plus.

Überdurchschnittlich fest präsentieren sich unter den Blue Chips die beiden Technologieaktien AMS (+2,2%) und Logitech (+1,6%). Logitech hatte in der Nacht angekündigt, erneut eine höhere Dividende ausschütten zu wollen. Zudem hat Logitech ein neues Aktienrückkaufprogamm aufgelegt.

Nach verschiedenen Nachrichten stehen auch die beiden Pharmawerte Roche (+0,8%) und Novartis (+0,2%) im Blick. Trotzt positiver Updates zu den jeweiligen Forschungsprojekten hinken sie aber dem Markt wieder eher etwas hinterher. Auch der Nahrungsmittelkonzern Nestlé gehört mit +0,4 Prozent zu den Nachzüglern unter den Blue Chips.

hr/kw