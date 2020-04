Aktien Schweiz Eröffnung: Gewinnmitnahmen drücken SMI ins Minus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat seinen aktuellen Erholungstrend zur Wochenmitte zunächst unterbrochen. Vor allem die drei Schwergewichte Roche, Nestlé und Novartis belasten mit ihren Auftaktgewinnen den Gesamtmarkt. Im Fall von Roche und Nestlé sprechen Börsianer von Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt starken Lauf der beiden Titel. Laut Händlern ist die Stimmung generell aber weiterhin positiv durch die schrittweise Lockerung des Lockdown geprägt.

Das Marktgeschehen wird zudem von den zahlreichen Unternehmensabschlüssen und den Konjunkturdaten beeinflusst. Neben den mit Spannung erwarteten Daten zum US-BIP im ersten Quartal steht am Abend noch die US-Notenbank Fed im Fokus. Marktteilnehmer versprechen sich ein klares Bekenntnis zur weiteren geldpolitischer Unterstützung in der Krise, erklärt ein Händler. Zunächst dürften die Währungshüter allerdings die Wirkung der bisherigen Massnahmen abwarten. Darüber hinaus werde die Stimmung von Spekulationen um ein Infrastrukturprogramm über 600 Milliarden US-Dollar in China befeuert.

Beim SMI steht gegen 9.20 Uhr noch ein Verlust von 0,64 Prozent auf 9'826,11 Punkten zu Buche. Der breit gefasste SPI fällt um 0,42 Prozent auf 12'143,53 Stellen. Für den SLI, in dem die Gewichtung der drei Schwergewichte begrenzt ist, geht um 0,32 Prozent auf 1'428,81 Punkte abwärts.

Mit einem Sprung um 11 Prozent sind AMS-Aktien der unangefochtene Spitzenreiter unter den Blue Chips. Der Chiphersteller profitiert von den eigenen Zahlen als auch an der insgesamt guten Branchenstimmung nach den Alphabet-Zahlen. AMS selbst hat im Startquartal 2020 sowohl den Umsatz als auch die Ergebnisse deutlich gesteigert. Trotz Coronakrise rechnet die Gruppe auch im zweiten Quartal mit hohen Umsätzen und Margen.

Überdurchschnittlich fest präsentieren sich zudem einige Gewinner des Vortages. So ziehen etwa die beiden Grossbanken UBS (+1,2%) und CS (+1,1%) weiter an. Die UBS hatte am Dienstag mit guten Zahlen gepunktet. Mit der Swiss Re, Julius Bär, Swiss Life und Zurich sind noch weitere Vertreter der Finanzbranche gefragt. Sie ziehen zwischen 1,3 und 0,7 Prozent an.

Dagegen trennen sich Anleger von defensiven Werten aus der Gesundheitsbranche. Allen voran fallen Sonova um 3,1 Prozent. Es folgen Roche mit -2,1%, Alcon (-1,9%) und Novartis (-1,0%).

hr/ra