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30.09.2026 09:30:36

Aktien Schweiz Eröffnung: Gewinne vor zahlreichen Konjunkturdaten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Insgesamt bleibt die Lage Händlern zufolge aber fragil. Zwar sind die Vorgaben positiv, die Anleiherenditen und Ölpreise aber nach wie vor hoch und bereiten Anlegern zusammen mit der weiter ungelösten Lage in Nahost Sorgen.

Derweil ist der Konjunkturkalender reich befrachtet. Hierzulande dürfte die KOF Konjunkturprognose und der UBS-CFA Index einen Blick wert sein. Am Nachmittag richtet sich der Fokus dann klar auf die USA. Denn mit dem ADP-Bericht wird der erste Hinweis auf den grossen US-Jobbericht am Freitag veröffentlicht. Und mit dem PCE-Preisindex steht das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass auf der Agenda.

SMI pendelt weiter um 14'000 Punkte

Der SMI gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,74 Prozent auf 14'015,13,66 Punkte. Insgesamt dürfte es für den Leitindex aber nicht zu einem positiven dritten Quartal reichen - dazu fehlen noch knapp 180 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM legt um 0,44 Prozent auf 3'110,02 Punkte zu, während der breite SPI um 0,62 Prozent auf 19'843,36 Zähler steigt.

An der Indexspitze liegen Holcim (+2,5%), auch Amrize (+1,5%) oder Geberit (+1,2%) aus dem Bausektor sind gefragt. Die rote Laterne übernehmen indes als einziger Verlierer im SMI die Titel von ABB (-0,4%).

Von Roche (+0,8%) gab es positive Nachrichten zum MS-Mittel Fenebrutinib. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Zulassungsantrag angenommen und den Status "priority review" erteilt. Auch Galderma (+1,3%) legen dank positiver 3-Jahres-Daten zu Nemluvio zu.

Bei Lindt&Sprüngli (-1,2%) geht es indes weiter abwärts. Nach der gestrigen Umsatzwarnung treffen zahlreiche negative Analystenkommentare ein.

dm/hr

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’533.85 19.32 S2BHCU
Short 14’808.08 13.91 S3PBUU
Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
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Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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