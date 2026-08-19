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19.08.2026 09:33:36

Aktien Schweiz Eröffnung: Gehalten dank Schwergewichten - Zahlen bewegen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte gut gehalten. Steigende Anleihenzinsen und die problematische Lage in Nahost halten laut Händlern den Risikoappetit der Anleger gering. Besonders der finanzierungsabhängige Technologiesektor steht wegen der höheren Anleihenrenditen weltweit unter Druck.

Gleichzeitig schürt das Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran Befürchtungen einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. Entsprechend stützten auch zur Wochenmitte die defensiven Papiere den hiesigen Index. Impulse kommen von der laufenden Berichtssaison. Datenhighlight des Tages dürfte das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung sein, das aber erst nach Handelsschluss in Europa veröffentlicht wird.

Defensive Schwergewichte stützen

Der SMI steht um 09.20 Uhr 0,19 Prozent höher bei 14'348,26 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex um 0,13 Prozent zugelegt. Der Mid-Cap-Index SMIM gibt derweil um 0,19 Prozent auf 3143,26 Punkte nach, während der breite SPI 0,10 Prozent auf 20'182,09 Punkte gewinnt.

Die Ausschläge im SMI halten sich mehr oder weniger in Grenzen - eine Ausnahme bilden die Papiere des Sanitärtechnikkonzerns Geberit, die sich um satte 7,4 Prozent verteuern. Das Unternehmen hat zum Halbjahr die Erwartungen der Analysten übertroffen und von einer zuletzt positiven Entwicklung berichtet.

Gleichzeitig geht der Favoritenwechsel weiter und die Anleger stellen ihre Depots defensiver auf. Davon profitieren auch am Berichtstag Novartis (+0,4%), Roche (+0,7%) und Swisscom (+0,2%). Nestlé (-0,1%) hinken einmal mehr hinterher.

Auf der anderen Seite werden im breiten Markt gut gelaufene Titel wie Comet (-1,3%), Komax (-0,5%) oder Inficon (-0,4%) verkauft. Die Schwäche der Halbleiterwerte wirkt sich hingegen nicht auf VAT aus, die um 0,2 Prozent anziehen. Denn Jefferies hat das Rating für die Ostschweizer auf "Hold" von "Underperform" erhöht und auch das Kursziel deutlich heraufgesetzt.

Berichtssaison sorgt für Bewegung

Ansonsten spielt die Musik dort, wo Halbjahreszahlen vorliegen. Tief unten durch müssen die Aktien von Straumann (-4,6%). Die Zahlen des Dentalimplantateherstellers sind eigentlich leicht über den Erwartungen ausgefallen. Nicht gut kommt aber der überraschende CEO-Wechsel an - kein schönes Willkommensgeschenk für den ab Dezember neu verantwortlichen Christopher Norbye.

Gut aufgenommen werden die Halbjahreszahlen von Implenia (+7,4%), Sensirion (+6,1%), LLB (+3,3%) und Sunrise (+1,8%). Keinen Anklang finden die Ergebnisse von Emmi (-1,7%) und BKW (-4,6%). Der Energiekonzern musste seine Jahresziele senken.

ra/uh

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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Long 13’717.65 19.59 SPB50U
Long 13’397.81 13.62 SYBVIU
Long 12’840.41 8.91 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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