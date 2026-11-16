SMI 998089 / CH0009980894
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16.11.2026 09:30:36
Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlicher Start in Tech-lastige Woche
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag fester in die Sitzung gestartet. Nach der starken Vorwoche und der kurzen Verschnaufpause am Freitag geht es damit bereits wieder nach oben, unter Führung einiger defensiver Aktien. Im Zentrum des Interesses steht derzeit aber der Tech-Sektor, denn am Dienstag wird Nvidia als wichtiger Taktgeber Zahlen vorlegen und am Donnerstag könnte der Börsengang des KI-Anbieters Anthropic stattfinden. Im Vorfeld dieser beiden Termine stehe die Stimmung für die Tech-Aktien auf der Kippe, meint etwa die Onlinebank Swissquote. Die erhöhte Nervosität schlägt sich zum Wochenstart denn auch in deutlichen Kursverlusten in Tokio und insbesondere im Tech-lastigen koreanischen Kospi nieder.
Aber auch darüber hinaus gehen die Blicke verstärkt nach Asien. Auf den Philippinen findet diese Woche der Gipfel des südostasiatischen Staatenbunds Asean statt, an dem auch US-Präsident Donald Trump erwartet wird. Anschliessend ist am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen ein Dreiertreffen zwischen Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant.
Der Ölpreis hat sich derweil auf einem Niveau zwischen 95 und 96 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent etwas eingependelt.
SMI bleibt nahe am Allzeithoch
Der SMI steht gegen 09.15 Uhr um 0,50 Prozent höher bei 15'181,59 Punkte und hält sich damit nur knapp unter dem Rekordstand von 15'200 Punkten. Der Mid-Cap-Index SMIM legt um 0,06 Prozent auf 3274,07 Punkte zu und der breite SPI um 0,42 Prozent auf 21'346,63 Punkte. Von den 20 SMI-Werten ziehen 15 an und 5 geben nach.
Gesucht sind derzeit vor allem einige Aktien aus dem Gesundheitsbereich: Alcon (+2,2%) und Sandoz (+1,4%) markieren dabei die Tabellenspitze. Der Gesamtmarkt wird aber insbesondere von Novartis (+1,1%) gestützt sowie etwas moderater von Roche (+0,5%).
Zum nachrichtenarmen Wochenstart bewegen insbesondere einige Analysten-Meinungen einzelne Titel: Am deutlichsten nach geben in der Folge Geberit (-1,3%), für welche Jefferies das Rating auf "Hold" zurückgenommen hat und Amrize (-2,0%) nach einer Rückstufung durch Jefferies auf "Underperform".
In die Gegenrichtung geht es dafür bei Holcim (+1,2%), wiederum nach einer Aktion derselben Bank. Hier hat Jefferies das Rating auf "Buy" von "Hold" geändert.
Auch im breiteren Markt sorgen am nachrichtenarmen Tag vor allem Analysten-Einschätzungen für etwas Bewegung. So büssen etwa Adecco (-1,9%) nach einer Abstufung durch Kepler auf "Reduce" an Terrain ein und AMS Osram (-2,9%) nach einer Kurszielsenkung ebenfalls durch Kepler. Bei letzterem Titel spielt wohl aber auch die zu Wochenbeginn insbesondere für Tech-Aktie fragile Stimmung mit.
cf/hr
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