Aktien Schweiz Eröffnung: Freundliche Tendenz vor US-Arbeitsmarktbericht

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt nimmt am Freitag nach einem verhaltenen Start im frühen Geschäft den Aufwärtstrend wieder auf. Händler schliessen aber nicht aus, dass bis zur Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktzahlen um 14.30 Uhr die Käufe noch nachlassen könnten. Wegen der Coronavirus-Pandemie dürfte die Arbeitslosenquote erneut deutlich gestiegen sein. Analysten rechnen mit einer Quote von etwa 20 Prozent nach 14,7 Prozent im April. Die am Vortag veröffentlichten wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigten zwar einen Rückgang, der aber weniger stark als geschätzt ausgefallen war.

Am Vortag hatten die Anleger Gewinne eingestrichen, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) mitgeteilt hatte, das Anleihekaufprogramm werde stark erweitert. Doch der positive Effekt war rasch verpufft.

Der SMI notiert um 09.25 Uhr 0,59 Prozent höher mit 10'135,52 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,86 Prozent zu auf 1'528,40 und der breite SPI um 0,44 Prozent auf 12'516,77 Punkte. 18 Gewinnern stehen im SLI 12 Verlierer gegenüber.

Wie üblich in jüngster Zeit, wenn der Markt anzieht, zählen vor allem Zykliker und Finanztitel zu den Gewinnern. So auch heute, wenn für CS, Swiss Re und UBS sowie AMS, Richemont und Adecco Gewinne von 2 bis 4 Prozent verbucht werden.

Am Ende der Kurstafel stehen neben SGS (-1,1%) eher defensive Werte wie Alcon (-0,9%), Givaudan (-0,7%) und Sonova (-0,5%).

Die Aktien von Lonza (-0,5%) geben ebenfalls nach. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Pharmazulieferer nun mit Pierre-Alain Ruffieux zum 1. November einen neuen Chef erhalte. Er kommt von Roche, wo er derzeit den Bereich Global Pharma Technical Operations mit 12'000 Mitarbeitenden leitet.

Wenig verändert sind die Schwergewichte Roche (-0,2%), Nestlé (-0,3%) und Novartis (+0,2%). Novartis hat in einer Phase mit dem Enerzair Breezhaler zur Behandlung von Asthma bei Erwachsenen den primären Endpunkt erreicht.

Auch am breiten Markt setzen die Aktien der Reisedetailhandelsfirma Dufry (+7,0%) die Erholung fort.

Die Aktien des Flughafens Zürich gewinnen 0,7 Prozent. Der Flughafen will nach dem Corona-bedingten Einbruch der Passagierzahlen um 99 Prozent im April und Mai den Betrieb wieder hochfahren.

