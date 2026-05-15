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15.05.2026 09:36:36

Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlich zum Wochenausklang

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Freitag im frühen Handel etwas höher. Viel Schwung hat das Geschäft am Brückentag nach Auffahrt aber nicht, gestützt wird der Gesamtmarkt insbesondere von den Schwergewichten sowie von den Versicherern. Den starken, technologiegetriebenen Vorgaben aus den USA von Auffahrt stehen am Berichtstag klare Verluste in Asien gegenüber, nach ungünstigen Teuerungsdaten aus Japan. Ausserdem sollen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als Vergeltung für iranische Angriffe gemäss Medienberichten ihrerseits Ziele im Iran attackiert haben. Die Zeichen stünden derzeit eher wieder auf Eskalation, heisst es denn auch in einer Einschätzung der Commerzbank. Entsprechend halten sich die Ölpreise derzeit auf dem jüngst wieder leicht erhöhten Niveau.

Das medial stark beachtete Treffen der Präsidenten von China und den USA löst derweil keine Euphorie aus. Es ist ein Gipfel mit freundlichen Zeremonien und schönen Bildern, doch inhaltlich gibt es zwischen den beiden Ländern kaum eine Annäherung. Für Streit sorgen unter anderem der Iran-Krieg und dessen Folgen sowie der Konflikt um Taiwan. Letzteren streicht unter anderem auch die Onlinebank Swissquote in einem Kommentar als Zankapfel heraus.

Der Leitindex SMI legt bis um 9.20 Uhr 0,51 Prozent auf 13'280,70 Punkte zu. Innerhalb des SMI kommen auf 13 Gewinner 7 Verlierer. Der SMIM mit den mittelgrossen Werten rückt um 0,31 Prozent auf 2075,84 Punkte vor und der breite SPI um 0,51 Prozent auf 18'778,62 Punkte.

Ölpreis bei über 107 US-Dollar

Der Preis für ein Fass Öl der Sorte Brent hat sich wieder auf einem Niveau zwischen 107 und 108 US-Dollar eingependelt, nachdem er zu Beginn der Woche zeitweise noch unter 103 Dollar gestanden hatte.

Von den Blue Chips sind im frühen Handel insbesondere die Versicherer gesucht. Für Swiss Re (+2,3%) hat zwar die Bank Vontobel das Kursziel etwas gesenkt, die Kaufempfehlung bleibt aber bestehen und der begleitende Kommentar ist eher wohlwollend gefasst.

Zurich (+1,5%) setzen mit den aktuellen Avancen die starke Entwicklung vom vergangenen Mittwoch (+4,1%) im Anschluss an gute Quartalszahlen fort. Und Swiss Life (+1,8%) werden von einem positiven Kommentar von Berenberg gestützt. Die Bank hat dabei das "Buy"-Rating bestätigt.

Zur Spitzengruppe gehören noch Alcon (+1,8%), nachdem die britische Ratingagentur Moody's das Kreditrating für den Augenheilkonzern bestätigt hatte.

Der Gesamtmarkt profitiert indes einmal mehr vorwiegend von den starken Schwergewichten Nestlé (+1,4%), Roche (+1,2%) und Novartis (+0,7%).

Am Tabellenende stehen derzeit Logitech (-3,5%) und Holcim (-1,8%).

cf/cg

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SMI 13’289.06 0.58%
SPI 18’757.50 0.39%
SMIM 2’974.91 0.28%
SLI 2’114.78 0.40%