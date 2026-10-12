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12.10.2026 09:30:36

Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlich zum Auftakt - Q3 rückt ins Blickfeld

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag freundlich in die neue Woche gestartet. Unterstützung kommt von positiven Vorgaben aus den USA sowie von einer leichten Entspannung an den Anleihenmärkten. Nachrichtenmässig präsentiert sich der Start in die neue Woche noch relativ ruhig, in den kommenden Tagen wird aber der Beginn der Berichtssaison zum dritten Quartal die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Die Royal Bank of Canada sieht dabei sowohl Risiken nach unten als auch positives Überraschungspotential. Hierzulande rücken etwa Givaudan, Lonza oder VAT mit Zahlen in den Fokus, in den USA stehen traditionell die Abschlüsse wichtiger Banken früh auf der Agenda.

Die Stimmung bleibt insgesamt aber fragil, vor allem überlagert von neuen Eskalationen im Nahost-Konflikt. So hat die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz ihre Angriffe auf Flughäfen von Saudi-Arabien intensiviert. Die geopolitische Lage im Nahen Osten bleibe der bestimmende Taktgeber, heisst es dazu etwa in einer Einschätzung des Brokers ActiveTrades. Das Dementi von US-Präsident Donald Trump zu möglichen Präventivschlägen vor den US-Wahlen habe zwar die Märkte vergangene Woche ein wenig beruhigt, die fundamentale Anspannung bleibe aber enorm.

Ölpreis auf hohem Niveau stabil

Eine Entspannung bei den Ölpreisen wird von den Ereignissen in Saudi-Arabien verhindert. Nach einem Zwischentief bei unter 103 Dollar in der Nacht auf Montag notiert der Preis für ein Fass der Sorte Brent mittlerweile wieder klar über 104 US-Dollar.

Der SMI gewinnt um 09.15 Uhr 0,54 Prozent auf 13'862,16 Punkte. Er etabliert sich damit wieder deutlicher über der Marke von 13'800 Punkten, um die er in den vergangenen Wochen gependelt ist. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt 0,44 Prozent auf 3079,55 Punkte und der breite SPI 0,50 Prozent auf 19'635,62 Punkte.

SMI-Einzelwerte allesamt im Plus

Die grössten Gewinner im SMI sind derzeit Partners Group (+0,9%) und UBS (+0,9%) aus dem Finanzbereich.

Gut gestützt wird der Gesamtmarkt erneut von Roche (+0,9%) und Novartis (+0,5%), welche bereits in der Vorwoche zu den stärksten Blue Chips gehört hatten. Roche hat am Wochenende neue Daten zu seinem Wirkstoff Vamikibart vorgelegt, der gegen eine entzündungsbedingte Schwellung der Netzhautmitte eingesetzt wird.

Innerhalb des SMIM ziehen Belimo (+2,8%) deutlicher an. Rückenwind kommt dabei von einer Bestätigung der Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel durch Jefferies. Adecco (-2,7%) fallen hingegen nach Zahlen eines Konkurrenten klar zurück.

Im breiten Markt legen Idorsia (+2,3%) deutlicher zu, dies nach neuen Daten zum Blutdruckmittel Aprocitentan.

Evonext ziehen mit einem Plus von 11 Prozent markant an. Die Holdinggesellschaft hat sich mit der Sporttechnologiefirma Ascend Sport Technology nun auf eine verbindliche Fusionsvereinbarung geeinigt. Der Zusammenschluss soll noch im vierten Quartal 2026 abgeschlossen und Ascend danach unter eigenem Namen an der SIX kotiert werden.

Die Aktien des Tessiner Unternehmens Centiel fallen dagegen nach einer Gewinnwarnung um 9,2 Prozent zurück.

cf/uh

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