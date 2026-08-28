Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlich vor Jackson Hole

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Am Vortag hatten insbesondere Tech-Werte von den Nvidia-Zahlen profitiert und der SMI hatte entsprechend seiner eher defensiven Ausrichtung nachgegeben. Ähnlich entwickelte sich am Abend dann die Wall Street mit wenig Bewegung im Dow Jones und Gewinnen an der Nasdaq. Derweil bleibt die Lage in Nahost undurchsichtig und die Inflationssorgen sind präsent.

Der Höhepunkt steht Börsianern am Nachmittag bevor. Dann wird Fed-Chef Kevin Warsh am Notenbanker-Treffen in Jackson Hole seine Rede halten. "Und da der Markt nie zuvor so wenig über die Marschrichtung der US-Zinspolitik wusste wie aktuell, werden seine Worte ganz besonders stark beachtet", sagte eine Händlerin am Morgen. Denn schon oft sei Jackson Hole als Bühne für grössere Änderungen der Notenbankpolitik genutzt worden. Und nicht zuletzt hatte sich das Finanzministerium am Anleihenmarkt eingemischt.

SMI mit Chance auf Wochenplus

Der SMI steht um 09.15 Uhr um 0,27 Prozent höher bei 14'423,56 Punkten. Damit hält sich der Leitindex immerhin die Tür für ein Wochenplus offen. Von den 20 Bluechips notieren derzeit 13 Im Plus. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,17 Prozent auf 3150,27 Punkte, während der breite SPI 0,24 Prozent auf 20'310,98 Punkte zulegt.

An der Indexspitze zeigen sich Kühne+Nagel (+1,2%) nach ihren Vortagesverlusten etwas erholt. Hingegen verlieren Alcon (-0,8%) am Ende des Kurstableaus. Die Schwergewichte Nestlé (-0,2%), Roche (+0,1%) und Novartis (+0,2%) zeigen sich uneinheitlich.

In der zweiten Reihe legten eine Reihe von Unternehmen Halbjahreszahlen vor. Darunter auch der Flughafen Zürich (-2,3%), der an den Schätzungen knapp vorbeischrammte. Ems-Chemie (+1,9%) reichten noch den Semester-Gewinn nach.

Jungfraubahnen (-2,2%) leiden unter den geringeren Gästezahlen aufgrund des Iran-Kriegs. Accelleron (+1,5%) profitieren von zahlreichen Kurszielerhöhungen im Nachgang der Zahlen.

dm/cg