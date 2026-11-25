SMIM 1939983 / CH0019399838
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25.11.2026 09:30:36
Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlich trotz Zoll-Gerüchten und US-Daten
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Damit prallten die anhaltenden Wellen rund um den Tech-Sektor nach der Rückkehr des Nvidia-Chefs sowie neuerliche Zoll-Sorgen am SMI gut ab. Der Risikoappetit von Anlegern ist laut Händlern in dieser Gemengelage begrenzt. "Defensive Indizes wie der SMI können dann zum sicheren Hafen werden", so ein Kommentar.
Während die heimische Agenda weitgehend leer ist und Impulse von Unternehmenszahlen fehlen, richtet sich der Blick wieder verstärkt auf Konjunkturdaten. Aus den USA steht einiges auf dem Programm, da gewisse Daten wegen des Feiertags "Thanksgiving" am Donnerstag vorgezogen werden. Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei der PCE-Preisindex erhalten - das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank. Aber auch Aufträge zu den langlebigen Wirtschaftsgütern oder der Konjunkturbericht des Fed (Beige Book) dürften einen Blick wert sein.
SMI fester
Der SMI zieht gegen 09.15 Uhr um 0,89 Prozent auf 14'864,61 Punkte an. 17 Gewinner stehen nur 3 Verlierer gegenüber. Der Mid-Cap-Index SMIM gewinnt 0,55 Prozent auf 3187,24 Punkte, der breite SPI 0,77 Prozent auf 20'850,13 Punkte.
An der Indexspitze ziehen Richemont (+3,0%) an nach einer bestätigten Kaufempfehlung der UBS. Konkurrent Swatch (+6,1%) profitieren von einer Hochstufung der Grossbank nochmals deutlicher.
Galderma (+1,0%) aber auch Sandoz (+1,3%) legen ebenfalls zu. Hochstufungen durch RBC helfen den SMI-Neulingen auf die Sprünge.
Schlusslicht sind indes die aktuellen Jahresverlierer Partners Group (-1,2%). Morgan Stanley kappt das Rating auf "Underweight".
AMS mit Kurssprung
Ein wahres Kursfeuerwerk zünden allerdings AMS Osram (+26%). Die strategische Partnerschaft mit Samsung Display und der damit verbundene Einstieg der Samsung-Tochter beim Sensoren- und Lichtkonzern kommen am Markt gut an.
Ansonsten sind Tech-Werte wie ABB (-0,3%), Logitech (-0,6) VAT (-1,5%) oder Inficon (-2,8%) unter den Verlierern. Die Turbulenzen um Nvidia hallen nach.
dm/hr
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