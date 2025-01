Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlich - Donald Trump bleibt im Fokus

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse ist zur Wochenmitte mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Dow Jones hatte am Vorabend seine Kursgewinne nach dem europäischen Handelsschluss ausgebaut, was sich hierzulande nun positiv auswirkt. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens bleibt der neue US-Präsident Donald Trump. Anleger setzten darauf, dass die US-Wirtschaft unter ihm einen Schub erhalten wird.

Vor allem der Fakt, dass Trump noch keine sofortigen Importzölle vorsieht, sorge für gute Stimmung, sagen Börsianer. Bislang stellte der neue alte US-Präsident Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada in Aussicht und stiess Drohungen in Richtung China und Europa aus. Goldman Sachs schätzt, dass Zölle von 10 Prozent auf Europa das BIP der Eurozone um 1 Prozent und die Gewinne der Firmen um 6 bis 7 Prozent drücken könnten.

Der SMI zieht gegen 9.15 Uhr um 0,64 Prozent auf 12'188,44 Punkte an. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,47 Prozent auf 2018,42 und der breit gefasste SPI 0,52 Prozent auf 16'237,46 Zähler.

Vor allem die zuletzt eher geschmähten defensiven Pharmawerte Roche (+2,1%) und Novartis (+1,3%) tragen das SMI-Plus mit. Beide werde kommende Woche die Jahreszahlen vorlegen. Marktbeobachter verweisen darauf, dass ein US-Ministerium Gelder für die Entwicklung eines Vogelgrippe-Impfstoffs verteilt hat.

Nestlé (-0,2%) im Kontrast dazu werden von den Börsianern weiterhin stiefmütterlich behandelt. Geberit büssen gar 0,6 Prozent ein, nachdem JPMorgan die Abdeckung des Sanitärtechnikers wieder mit "Underweight" aufgenommen hat.

"KI-Phantasie" bringt dem den Chip-Zulieferer VAT ein Kursplus von 1,3 Prozent. In den hinteren Reihen ziehen Branchenkollegen wie Comet (+1,5%) oder Inficon (+0,5%) an. Trump hat am Vorabend ein 500 Milliarden US-Dollar schweres Projekt für KI-Infrastruktur angekündigt. Auch Logitech legen um 0,8 Prozent zu.

Swiss Re fallen um 0,3 Prozent, nachdem HSBC das Anlagevotum auf "Hold" gesenkt hat. Die Briten raten zu Umschichtungen in Hannover Re oder Munich Re.

Analystenvoten bewegen die Pharmazulieferer Bachem (+2,4%) und Polypeptide (+8,9%). Die Papiere wurden von Barclays auf "Equal Weight" hochgestuft, respektive mit der Einstufung "Overweight" bedacht.

Barry Callebaut sinken nach Zahlen um 3,8 Prozent. Das Unternehmen verkaufte im vergangenen Quartal weniger Schokolade, der Umsatz sprengte wegen des höheren Kakaopreises aber alle Analystenerwartungen. Da Barry Callebaut den Volumen-Ausblick für das Gesamtjahr etwas gesenkt hat, wiegt dies schwerer.

