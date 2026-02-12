Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'570 0.2%  SPI 18'734 0.3%  Dow 50'121 -0.1%  DAX 25'086 0.9%  Euro 0.9148 -0.1%  EStoxx50 6'095 1.0%  Gold 5'063 -0.4%  Bitcoin 51'571 -0.1%  Dollar 0.7704 -0.1%  Öl 69.6 -0.1% 
Top News
Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Siemens-Aktie
BAT-Aktie schwächer: Geringeres Wachstum für 2026 erwartet
Goldman Sachs Group Inc. gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Buy
DSM-Firmenich-Aktie sackt ab: 2025 Verlust geschrieben - Kerngeschäft in Gewinnzone
Webinar: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Plus500 Depot

SPI 998750 / CH0009987501

18’733.87 Pkt
49.46 Pkt
0.26 %
09:27:00
12.02.2026 09:30:36

Aktien Schweiz Eröffnung: Fester - US-Inflation im Blick - SMI auf Rekordhoch

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Geschäft freundlich und erreicht vorübergehend gar ein neues Hoch. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost sind laut Händlern zwar wenig richtungsweisend, nachdem die US-Indizes am Mittwoch zunächst positiv auf den Arbeitsmarktbericht reagiert hatten. Dann aber gaben sie ihre Gewinne schnell wieder ab. Die US-Jobdaten seien nur auf den ersten Blick stark ausgefallen, heisst es am Markt. Denn der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde deutlich nach unten revidiert. Damit hätten sich die Zinssenkungserwartungen zwar vom Juni auf den Juli verschoben, aber aufgehoben seien sie nicht. Nun dürften die am Freitag erwarteten US-Inflationszahlen mehr Einblick geben in die mögliche weitere US-Zinsentwicklung, heisst es weiter.

Zudem stimmten Äusserungen des US-Finanzministers Scott Bessent die Marktteilnehmer leicht positiv, heisst es weiter. Denn dieser hatte gesagt, die USA hätten ein sehr "angenehmes" Verhältnis zu China. Dies nähre die Hoffnung, dass die beiden Länder ihren "Handelsfrieden" verlängern könnten. Derweil geht hierzulande die Bilanzsaison weiter. Im Fokus steht die Swisscom. Ausserdem haben einige Banken und Industriefirmen Zahlen vorgelegt.

Der SMI steigt gegen 09.16 Uhr um 0,23 Prozent auf 13'578,10 Punkte. Dabei ist der SMI erstmals über die Marke von 13'600 Punkte auf den neuen Rekordwert von 13'603,41 Punkte gestiegen. Der 30 Titel umfassende SLI gewinnt 0,49 Prozent auf 2163,37 und der breite SPI 0,41 Prozent auf 18'761,56 Zähler. Im SLI dominieren die Gewinner (22) die Verlierer (7) klar. Sika sind stabil.

Im Fokus stehen Swisscom (-2,4%). Bei dem blauen Riesen schlägt die grösste Akquisition der Firmengeschichte aufs Ergebnis durch. Wegen der Kosten für die Eingliederung der übernommenen Vodafone Italia sackte der Reingewinn des Schweizer Branchenprimus um 17,6 Prozent auf 1,27 Milliarden Franken ab. Allerdings wird die Dividende erstmals seit mehreren Jahren erhöht, nämlich auf 26 von bisher 22 Franken je Aktie.

Ein Prozent tiefer sind noch Amrize, Logitech und Givaudan. Dagegen führen Sandoz (+5,9%) die Gewinner klar an. Grund dafür ist eine Hochstufung von Jefferies. Gefragt sind auch Galderma, Alcon und Straumann sowie Julius Bär, UBS und Richemont mit Gewinnen zwischen 1,2 und 2,1 Prozent.

Stark unter Druck stehen Leonteq (-14,1%). Der Derivate-Spezialist schliesst das Jahr 2025 wie angekündigt mit tiefroten Zahlen ab. Allerdings liegt das Ergebnis noch unter dem Konsens. Zudem soll es keine Dividende geben.

Die Aktien von Montana Aerospace (+3,8%) sind nach Zahlen höher, Bell (-3,7%), Dätwyler (-2,2%) und Lastminute (-1,6%) nach Zahlen schwächer.

pre/to

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’077.89 19.88 SA5BBU
Short 14’373.50 13.86 SE0BNU
Short 14’931.93 8.78 BTYSJU
SMI-Kurs: 13’570.13 12.02.2026 09:28:29
Long 12’984.93 19.88 SGYBGU
Long 12’670.98 13.65 SRWBTU
Long 12’131.44 8.86 SXMBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
SPI 18’733.87 0.26%

