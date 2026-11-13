SMIM 1939983 / CH0019399838
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13.11.2026 09:30:36
Aktien Schweiz Eröffnung: Etwas leichter - Richemont unter Druck
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Leicht negative Vorgaben aus den USA und Asien führen dazu, dass der SMI seine zuletzt deutlichen Gewinne zunächst konsolidiert. Insbesondere der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hatte für einige Volatilität gesorgt. "Ein Konzern von dieser Grösse sollte auch ohne eine bestimmte Person funktionieren - egal wie brillant diese Person ist", relativierte eine Händlerin. Nun richtet sich der Blick der Börsen bereits auf die kommende Woche, wenn Nvidia seine Zahlen vorlegt und Anthropic den Sprung aufs Parkett wagt.
Händler brachten derweil auch die wieder steigenden Anleiherenditen ins Gespräch. Damit seien die zuletzt etwas in den Hintergrund getretenen Inflations- und Zinssorgen an den Märkten wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. "Auf den aktuell hohen Kursniveaus reagieren Anleger besonders empfindlich und sind auch schneller bereit, Gewinne mitzunehmen", kommentierte ein Börsianer. Im Zuge der Zinssorgen fiel auch der Bitcoin unter die Marke von 70'000 Dollar zurück. Grosse Impulse von Konjunkturdaten sind im Tagesverlauf derweil nicht zu erwarten.
SMI bleibt über 15'000 Punkte
Der SMI fällt gegen 09.15 Uhr um 0,47 Prozent auf 15'077,52 Punkte, hält sich damit aber über der Marke von 15'000 Punkten. Erst am Vortag hatte der Leitindex bei rund 15'200 Zählern ein neues Hoch erreicht. Der Mid-Cap-Index SMIM zeigt sich mit 0,13 Prozent knapp im Plus auf 3272,83 Zähler, während und der breite SPI um 0,34 Prozent auf 21'238,94 Punkte nachgibt.
Am Indexende sacken Richemont (-7,2%) nach Halbjahreszahlen ab. Grundlegend loben Analysten die Zahlen, die leichte Verfehlung der Umsatzerwartungen der Schmucksparte könne aber das "Haar in der Suppe" sein. Die Titel von Konkurrent Swatch (-1,1%) halten sich dank des Fokus auf Uhren deutlich besser.
Zu den wenigen Gewinnern zählen die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich (je +0,5). Auch Schwergewicht Nestlé (+0,7%) stützen und Alcon (+0,8%) stehen an der Indexspitze.
Sonova (+1,8%) erholen sich von ihren Vortagesverlusten und erhalten zudem Schützenhilfe von einer positiven Studie von Goldman Sachs.
In der zweiten Reihe verlieren AMS Osram (-5,7%) deutlich nach Zahlen.
dm/cg
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