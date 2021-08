Aktien Schweiz Eröffnung: Erholungstrend setzt sich fort - Luxustitel im Aufwind

Zürich (awp) - Die Schweizer Aktienbörse notiert am Montag im frühen Handel auf breiter Front fester. Der Erholungstrend, der am Freitag eingesetzt habe, setze sich mit dem Rückenwind positiver Vorgaben von der Wall Street und aus Asien fort, heisst es am Markt. Die Sorgen über ein baldiges Endes der Billiggeldpolitik der US-Notenbank (Fed) hätten wieder etwas nachgelassen, heisst es im Markt.

Stimmen aus den Reihen des Fed, angesichts der sich rasant ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus die konjunkturstützenden Anleihekäufe nicht vorschnell zu reduzieren, stützten die Kurse, so ein Händler. Konkretere Angaben zu den Anleihenkäufen erhoffen sich Marktteilnehmer vom Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag. Dabei steht die Rede von Fed-Chef Jerome Powell im Zentrum des Interesses.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,43 Prozent höher auf 12'468,72 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,57 Prozent auf 2020,84 und der breite SPI 0,37 Prozent auf 15'976,79 Zähler. 26 SLI-Werte legen zu und vier sind leichter.

An der Spitze stehen die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (+3,5%) und Swatch (+2,5%). Händler sprechen von einer Gegenbewegung nach der schwachen Performance in der Vorwoche. Die Ausbreitung der Delta-Variante von Covid-19 in Asien hatte steigende Konjunktursorgen ausgelöst und die beiden Titel entsprechend belastet.

Ebenfalls im Aufwind sind die Technologietitel von Logitech (+1,6%), die zyklischen Kühne + Nagel (+0,9%), Adecco (+1,1%) und Holcim (+1,0%). Gefragt sind zudem CS, Partners Group (je +1,0%) und Zurich (+0,8%).

Auf der anderen Seite stehen defensive Werte wie Nestlé (-0,02%), Roche (-0,1%), Swisscom (-0,2%) und Lonza (-0,2%).

Auf den hinteren Reihen verlieren Cembra Money Bank nach ersten Indikationen rund 30 Prozent. Die Kreditbank hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Die Bank und der Detailhandelskonzern Migros beenden per Juni 2022 ihre langjährige Zusammenarbeit im Kreditkartengeschäft. Cembra erwartet daher ab 2022 vorübergehend einen um 10 bis 15 Prozent tieferen Reingewinn. Mittelfristig soll dies aber durch "geeignete Massnahmen" kompensiert werden.

U-blox geben weitere 6,0 Prozent nach. Die Aktien des Chipherstellers waren schon am Freitag nach Resultatvorlage um über zehn Prozent abgestürzt, Nun hat Kepler Cheuvreux den Titel auf "Reduce" von "hold" zurückgestuft. Aluflexpack steigen dagegen nach Zahlen um 6,2 Prozent.

