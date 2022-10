Aktien Schweiz Eröffnung: Erholung setzt sich fort

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse startet mit Gewinnen in die neue Woche. Händler verwiesen auf die positiven Vorgaben aus den USA. Dort hatten die Aktien am Freitag als Folge nachlassender Anleiherenditen stark zugelegt. Die Marktteilnehmer erwarteten zwar, dass die US-Notenbank Fed im November die Leitzinsen noch einmal stark erhöht. Aber nach jüngsten Aussagen von US-Notenbankern könnten die Zinserhöhungen in den Monaten danach weniger stark ausfallen, heisst es am Markt.

Der Kurseinbruch an der Börse in Hongkong nach der Machtzementierung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping belastete das Geschehen hierzulande bisher wenig, heisst es am Markt. Die Anleger dürften ihren Blick dagegen verstärkt auf die weiter in Fahrt kommende Bilanzsaison richten. In den nächsten Tagen werden mehrere Blue Chip-Unternehmen ihre Zahlen veröffentlichen. Dazu zählen alleine am Dienstag Logitech, UBS, Kühne+Nagel und Novartis. Ein Höhepunkt dürfte der Donnerstag sein, wenn die Credit Suisse über ihren strategischen Umbau berichtet und zudem noch Quartalszahlen veröffentlicht. Ebenfalls am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsentscheidung veröffentlichen. Erwartet wird am Markt eine Erhöhung um 75 Basispunkte.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,92 Prozent höher auf 10'514,22 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,92 Prozent auf 1584,43 Punkte und der breite SPI 0,02 Prozent auf 13'444,88 Punkte. Im SLI geben zwei Titel nach und 28 legen zu.

An der Spitze der Gewinner stehen Temenos (+4,4%). Händler verweisen auf neue Spekulationen am Markt. Gemäss "Dealreporter" sollen Goldman Sachs und Citigroup das Kaufinteresse für die Softwareschmiede sondieren, sagen Händler. Temenos war in den vergangenen Monaten mehrfach Gegenstand von Übernahmespekulationen.

Im Aufwind sind auch andere Technologiewerte wie AMS Osram (+1,4,0%) und VAT (+0,8%), was Händler mit den Gewinnen der US-Börsen Nasdaq erklären.

Bei den Aktien gewinnen UBS 1,9 und Credit Suisse 1,1 Prozent. Bei der CS sind es einmal mehr Spekulationen und Gerüchte, die für steigende Kurse sorgen, wie ein Händler sagt, Am Donnerstag wird die Bank ja bekanntlich ihre neue Strategie bekanntgeben. Daneben machten Gerüchte zu einem möglichen Abgang des Compliance-Chefs die Runde, heisst es am Markt.

Dagegen sind die Anteile der Luxusgüterhersteller Swatch (-0,6%) und Richemont (-0,2%) schwächer. Händler verweisen auf die Konjunkturzahlen aus China.

Am breiten Markt legen Huber+Suhner (+4,6%) kräftig zu.

pre/kw