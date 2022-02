Aktien Schweiz Eröffnung: Erholung hält an - Novartis bremst

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch im frühen Handel freundlich. Der Gesamtmarkt wird allerdings durch die Einbussen beim Marktschwergewicht Novartis gebremst. Insgesamt sei die Stimmung aber gut, heisst es am Markt. Denn in den USA hätten die Zinssorgen etwas nachgelassen. Laut Vertretern der US-Notenbank Fed sollen Zinserhöhungen in einem Tempo stattfinden, das die Wirtschaft nicht unnötig beeinträchtigt. Und dies habe dazu geführt, dass Schnäppchenjäger wieder aktiver am Markt seien und Baissepositionen glattgestellt würden.

Die Händler sind guter Dinge, dass der Februar nach dem schwachen Januar deutlich besser ausfallen wird. Denn bisher seien die meisten Firmenergebnisse besser als erwartet ausgefallen. "Der positive Verlauf der Berichtssaison wiegt schwerer als die Zinswende und der Ukraine-Konflikt", meinte ein Marktanalyst. Unternehmensgewinne seien der klassische Treibstoff der Börse. Im weiteren Verlauf könnten die monatlichen ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA am Markt noch Akzente setzen.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,28 Prozent höher auf 12'394,48 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem die Gewichtung der einzelnen Werte gekappt ist, gewinnt 0,45 Prozent auf 1982,42 und der breite SPI 0,39 Prozent auf 15'715,81 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln legen 28 zu und zwei geben nach.

Die Aktien von Novartis fallen um 1,9 Prozent und notieren damit schon klar über dem Tagestief. Der Pharmariese hat zwar dank des Verkaufs der Roche-Beteiligung einen Gewinnsprung erzielt. Doch der für Analysten wichtigere Kern-Betriebsgewinn fiel etwas schlechter aus als der AWP-Konsens. Zudem soll die Dividende "nur wenig" erhöht werden. Die beiden anderen Schwergewichte Roche (+0,4%) und Nestlé (+0,6%) legen zu.

Ebenfalls unter Druck stehen nach Zahlenvorlage die Papiere von Julius Bär (-4,2%). Der Vermögensverwalter hat beim Gewinn wie auch bei den verwalteten Vermögen die Prognosen der Analysten leicht verfehlt. Dagegen fällt die Dividende höher aus als erwartet.

Zu den Gewinnern zählen dagegen die Aktien der Grossbank UBS (+1,6%), deren Kurs am Vortag nach dem Quartalsbericht um 8 Prozent gestiegen war. In ihrem Sog sind auch CS (+0,7%) fester.

Den stärksten Anstieg verbuchen aber die PS von Schindler (+2,3%). Der Lift- und Rolltreppenhersteller hat einen Grossauftrag aus Ägypten erhalten. Allerdings hat der Titel im laufenden Jahr auch gegen 6 Prozent eingebüsst. Dahinter folgen mit Partners Group (+1,9%), Straumann (+1,7%) und Geberit (+1,2%) weitere Aktien mit einem schlechten Jahresstart.

Auf den hinteren Rängen gewinnen Clariant (+0,9%) nach dem Verkauf einer Beteiligung und Implenia (+4,9%) nach der Akquisition eines Grossauftrags an Wert.

pre/uh