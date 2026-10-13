Aktien Schweiz Eröffnung: Dank Schwergewichten deutlich fester

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag bei leicht nachgebenden Ölpreisen mit deutlich festeren Kursen in den regulären Handel gestartet. Der Handel steht unter dem Eindruck des zuvor in den USA und in Asien unter Druck stehenden Technologiesektors. Entsprechend sind hierzulande die defensiven Schwergewichte gesucht, welche dem Markt die Richtung vorgeben.

Der Tageskalender gab ausser vereinzelten ersten Firmendaten zum dritten Quartal noch nicht viel her. Das ändert sich am Nachmittag, wenn mit JPMorgan, Wells Fargo und Goldman Sachs die ersten US-Banken ihre Q3-Bilanzen vorlegen. Gemäss Marktstrategen ist aus den Zahlen der grossen Banken abzulesen, wie es der Wirtschaft geht. Im Blick haben die Akteure auch schon den Mittwoch mit neuen wichtigen US-Inflationsdaten. Der Ölpreis hat sich mit rund 105,30 Dollar etwas entspannt.

Schwergewichte ziehen SMI nach oben

Der SMI gewinnt um 09.15 Uhr deutliche 1,18 Prozent auf 14'042,05 Punkte und notiert damit erstmals seit etwa einem Monat wieder jenseits der 14'000er Marke. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,63 Prozent auf 3091,96 und der breite SPI um 0,97 Prozent auf 19'841,95 Punkte.

Hiesige Techwerte werden entsprechend den internationalen Vorgaben verkauft: VAT etwa büssen 2,7 Prozent ein und ABB 0,7 Prozent. Im breiten Markt geht es mit Inficon um 2,4 Prozent nach unten.

Grössere Abgaben verzeichnen auch Richemont mit minus 0,6 Prozent. Am Vorabend hatte der französische Luxusgüterkonzern LVMH Zahlen publiziert, die ebenfalls mit Verkäufen quittiert wurden.

Dafür greifen die Anleger bei den defensiven Schwergewichten zu. Roche rücken um 2,0 Prozent vor, Nestlé um 1,6 Prozent und Novartis um 1,7 Prozent.

Givaudan notieren nach Quartalszahlen sogar 6,7 Prozent fester. Der Aromen- und Riechstoffhersteller hat sein Wachstum im dritten Quartal 2026 deutlich beschleunigt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. DSM steigen im Kielwasser um 3,7 Prozent.

Ebenfalls bessere Zahlen als erwartet abgeliefert hat der Industriekonzern Sulzer, dessen Papiere sich um 1,9 Prozent verteuern.

Analysten bewegen Kurse

Auch Analystenvoten sorgen für Bewegung. So ziehen im breiten Markt Ypsomed um 1,3 Prozent an. Berenberg hat die Abdeckung mit der Einstufung "Buy" aufgenommen und verortet ein Kurspotenzial von rund 25 Prozent.

Und Clariant notieren 1,8 Prozent fester. Mit Bernstein und Kepler Cheuvreux haben gleich zwei Institute ihr Kursziel für den Hersteller von Spezialchemikalien erhöht.

ra/hr