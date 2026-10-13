Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’063 1.3%  SPI 19’879 1.2%  Dow 51’851 0.4%  DAX 25’400 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 6’215 0.2%  Gold 4’187 0.4%  Bitcoin 69’629 2.1%  Dollar 0.8329 -0.2%  Öl 105.1 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Schaeffler-Aktie unter Druck: Seitwärts beim Umsatz, Abschreibungen auf E-Mobilitätssparte
US-Aktienmarkt: Warum ein Indikator die November-Rally infrage stellt
Boykott in China belastet LVMH-Geschäft: Aktie verliert
Altersvorsorgedepot: Trade Republic heizt den Preiskampf weiter an
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
Suche...
Plus500 Depot

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’092.12
Pkt
19.64
Pkt
0.64 %
10:41:54
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

13.10.2026 09:30:36

Aktien Schweiz Eröffnung: Dank Schwergewichten deutlich fester

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag bei leicht nachgebenden Ölpreisen mit deutlich festeren Kursen in den regulären Handel gestartet. Der Handel steht unter dem Eindruck des zuvor in den USA und in Asien unter Druck stehenden Technologiesektors. Entsprechend sind hierzulande die defensiven Schwergewichte gesucht, welche dem Markt die Richtung vorgeben.

Der Tageskalender gab ausser vereinzelten ersten Firmendaten zum dritten Quartal noch nicht viel her. Das ändert sich am Nachmittag, wenn mit JPMorgan, Wells Fargo und Goldman Sachs die ersten US-Banken ihre Q3-Bilanzen vorlegen. Gemäss Marktstrategen ist aus den Zahlen der grossen Banken abzulesen, wie es der Wirtschaft geht. Im Blick haben die Akteure auch schon den Mittwoch mit neuen wichtigen US-Inflationsdaten. Der Ölpreis hat sich mit rund 105,30 Dollar etwas entspannt.

Schwergewichte ziehen SMI nach oben

Der SMI gewinnt um 09.15 Uhr deutliche 1,18 Prozent auf 14'042,05 Punkte und notiert damit erstmals seit etwa einem Monat wieder jenseits der 14'000er Marke. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,63 Prozent auf 3091,96 und der breite SPI um 0,97 Prozent auf 19'841,95 Punkte.

Hiesige Techwerte werden entsprechend den internationalen Vorgaben verkauft: VAT etwa büssen 2,7 Prozent ein und ABB 0,7 Prozent. Im breiten Markt geht es mit Inficon um 2,4 Prozent nach unten.

Grössere Abgaben verzeichnen auch Richemont mit minus 0,6 Prozent. Am Vorabend hatte der französische Luxusgüterkonzern LVMH Zahlen publiziert, die ebenfalls mit Verkäufen quittiert wurden.

Dafür greifen die Anleger bei den defensiven Schwergewichten zu. Roche rücken um 2,0 Prozent vor, Nestlé um 1,6 Prozent und Novartis um 1,7 Prozent.

Givaudan notieren nach Quartalszahlen sogar 6,7 Prozent fester. Der Aromen- und Riechstoffhersteller hat sein Wachstum im dritten Quartal 2026 deutlich beschleunigt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. DSM steigen im Kielwasser um 3,7 Prozent.

Ebenfalls bessere Zahlen als erwartet abgeliefert hat der Industriekonzern Sulzer, dessen Papiere sich um 1,9 Prozent verteuern.

Analysten bewegen Kurse

Auch Analystenvoten sorgen für Bewegung. So ziehen im breiten Markt Ypsomed um 1,3 Prozent an. Berenberg hat die Abdeckung mit der Einstufung "Buy" aufgenommen und verortet ein Kurspotenzial von rund 25 Prozent.

Und Clariant notieren 1,8 Prozent fester. Mit Bernstein und Kepler Cheuvreux haben gleich zwei Institute ihr Kursziel für den Hersteller von Spezialchemikalien erhöht.

ra/hr

In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:21 SG-Marktüberblick: 13.10.2026
09:08 Alle SMI-Werte im Plus
08:54 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholung fortgesetzt
12.10.26 Logo WHS Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
12.10.26 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’439.36 19.70 STB4NU
Short 14’742.98 13.81 S5CBDU
Short 15’285.54 8.95 SPNB2U
SMI-Kurs: 14’062.95 13.10.2026 10:39:36
Long 13’351.86 19.55 SLBIBU
Long 13’046.29 13.67 SUTB5U
Long 12’494.96 8.90 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BYD
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’090.88 0.60%