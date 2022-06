Aktien Schweiz Eröffnung: Ausverkaufsstimmung hält an

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich der Ausverkauf der vergangenen Tage am Montag fort - auch wenn der SMI in der frühen Phase einen Teil der Startverluste wieder abbauen konnte. Angst habe das Ruder an den Aktienmärkten übernommen, so der Tenor in Marktkreisen. Auslöser war die am vergangenen Freitag veröffentlichte Mai-Inflation in den USA, welche deutlich über den Erwartungen ausfiel. Gewisse Marktteilnehmer befürchten in den kommenden Stunden oder Tagen gar eine gewisse Panik an den Märkten. So ist etwa in Japan der Nikkei mit einem Minus von über 3 Prozent in die Woche gestartet.

Die Zahlen aus den USA schüren die Sorgen, dass die Inflation ausser Kontrolle geraten könnte. Die Hoffnungen auf ein lediglich vorübergehendes Phänomen hätten sich jedenfalls zerschlagen, heisst es im Markt. Der Fokus der Investoren richtet sich nun auf die Sitzung der amerikanischen Notenbank vom kommenden Mittwoch. Die Chancen, dass das Fed die Zinsen nicht nur um 0,5 Prozent, sondern um 0,75 Prozent anheben wird, werden mittlerweile auf über 50 Prozent eingeschätzt. "Die weltweiten Zentralbanken könnten geneigt sein, eine Rezession auszulösen, um die Nachfrage unter das durch Lieferengpässe und Krieg dezimierte verfügbare Angebot zu bewegen", so die Einschätzung von CMC Markets. Auch die Zinskurven der US-Staatsanleihen nähern sich dem Rezessions-Signal an.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 09.15 Uhr 0,85 Prozent auf 10'990,74 Punkte und ist damit zum zweiten Mal im laufenden Jahr unter 11'000 gefallen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 1,13 Prozent auf 1702,06 und der breite SPI um 0,91 Prozent auf 14'116,06 Punkte. Bei den 30 Top-Werten stehen bis auf Nestlé und Givaudan alle im Minus.

Von der trüben Börsenstimmung werden bei den Blue Chips im frühen Geschäft AMS Osram (-4,0%) und Temenos (-3,5%) am meisten nach unten gezogen. Das passt auch gut zu den schwachen Vorgaben aus den USA, wo der Tech-Index Nasdaq am Freitag noch mehr eingebüsst hatte als der Dow Jones.

Über 2 Prozent geben konjunktursensitive Papiere wie Richemont und Adecco oder Finanzwerte wie UBS und Julius Bär nach. Die nicht aus dem medialen Fokus zu kriegenden CS (-1,6%) halten sich minim besser.

Dass sich der Gesamtmarkt im Vergleich zu anderen Börsenplätzen relativ stabil hält, verdankt er seiner defensiven Ausrichtung mit der hohen Gewichtung der beiden Pharmawerte Roche und Novartis, welche mit 0,4 bzw. 0,6 Prozent relative moderat nachgeben. Nestlé (+0,1%) als grösster SMI-Titel notieren gar leicht positiv.

Im breiten Markt ziehen CPH (+3,5%) nach einer positiven Gewinnwarnung gegen den Trend an.

cf/uh