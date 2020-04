Aktien Schweiz Eröffnung: Aufwärtstrend hält an

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag erneut mit steigenden Kursen in die Sitzung. Nach dem bereits positiven Start in die Woche am Montag hält damit die Aufwärtsendenz der vergangenen zwei Wochen an. Die Vorgaben aus den USA sind sehr stark, war doch der Dow Jones am Vortag mit einem Plus von über 7 Prozent in die neue Woche gestartet, und auch in Asien legten die Märkte am Berichtstag mehrheitlich zu. Gestützt wird die Stimmung insbesondere von der Hoffnung auf eine Stabilisierung der Corona-Krise.

Dass sich die Anzahl neuer Fälle in "Hotspots" wie New York, Spanien, Italien oder Frankreich stabilisiere, bedeute zwar noch nicht das Ende der einschränkenden Massnahmen, hiess es in einem Marktkommentar von Swissquote. Es gebe den Investoren aber zumindest den Eindruck von etwas Licht am Ende des Tunnels. Neue Konjunkturdaten aus Deutschland scheinen die Märkte eher kalt zu lassen: Die dortige Industrieproduktion ist zwar im Januar und Februar besser ausgefallen als erwartet, das hilft bei der Überwindung der Coronakrise aber nicht mehr viel. Laut dem Ifo-Institut wird wegen der Corona-Krise in den kommenden drei Monaten ein massiver Rückgang der Produktion erwartet, was auch die Schweizer Zulieferer betrifft.

Der SMI notiert gegen 09.20 Uhr um 1,37 Prozent höher bei 9'589,30 Punkten. Der SLI, in dem die 30 grössten Werte enthalten sind, steigt um 2,13 Prozent auf 1'393,12 Punkte und der breite SPI um 1,43 Prozent auf 11'710,21 Punkte. Im SLI gewinnen bis auf 2 alle Titel dazu.

Am stärksten gesucht sind konjunktursensitive Aktien wie Swatch und Richemont oder Adecco und LafargeHolcim, welche allesamt in der Startphase Gewinne von 5 Prozent oder mehr verzeichnen.

Mit CS (+5,3%) und UBS (+3,6%) sind auch die Grossbanken sehr gesucht. Die Versicherungen stehen bei den Finanzwerten den Banken aber nicht gross nach, so ziehen etwa auch Swiss Life (+4,1%) oder Swiss Re (+3,9%) markant an.

Etwas gebremst wird der Gesamtmarkt von den defensiven Schwergewichten Nestlé und Novartis, welche nur moderat zulegen und insbesondere Roche (-1,4%), welche gar zurückfallen.

Neben Roche sind Alcon (-1,2%) die einzigen Verlierer. Der Spezialist für Augenheilkunde hat wegen der Corona-bedingten Flaute die ursprünglich für das Geschäftsjahr 2019 vorgesehene Dividende gestrichen, ebenso den Ausblick.

