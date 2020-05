Aktien Schweiz Eröffnung: Auf Erholungskurs - Richemont im Fokus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Freitag zu einer Erholung an. Deckungskäufe vor dem Wochenende und der kleine Eurex-Verfall dürften dabei eine stützende Rolle spielen, heisst es am Markt. Positiv werten Händler, dass es Hinweise auf eine Erholung in der chinesischen Wirtschaft gibt. Dort ist die Industrieproduktion im April wieder gestiegen.

Doch könnte der anfängliche Optimismus wieder verpuffen, wenn die Angst vor einer Eskalation der US-chinesischen Spannungen Oberhand gewinnt. US-Präsident Trump und sein Handelsberater Peter Navarro hatten diesbezüglich in Interviews mit dem Sender Fox weiteres Öl ins Feuer gegossen. Ob vor diesem Hintergrund die mit Spannung erwarteten Wachstumszahlen aus Deutschland und der Euro-Zone sowie die US-Detailhandelsumsätze und weitere Daten aus der weltgrössten Volkswirtschaft den Markt beeinflussen können, wird sich zeigen.

Der SMI gewinnt um 09.15 Uhr 1,35 Prozent auf 9'565,87 Zähler. Der die 30 wichtigsten Aktien umfassende SLI legt 1,22 Prozent zu auf 1'384,32 und der breite SPI 1,33 Prozent auf 11'918,90 Punkte. 28 der 30 SLI Titel ziehen an und 2 geben nach.

Zu den Verlierern zählen LafargeHolcim (-3,1%/-1,15 Fr.) und Partners Group (-1,4%/9,80 Fr.), die Ex-Dividende von 2 respektive 25,50 Franken gehandelt werden.

Im Fokus stehen die Aktien von Richemont (+0,8%), bei denen sich nach einer schwächeren Eröffnung ein festerer Kurs durchsetzt. Der Luxusgüterkonzern hat mit seinen Zahlen die Erwartungen verfehlt. Ausserdem wird die Dividende halbiert und auf eine Prognose verzichtet der Genfer Konzern. "Womöglich wurde ein noch schlechterer Bericht erwartet", sagt ein Händler und verwiest auch auf die Erholungsanzeichen in China.

Die Aktien von Rivale Swatch gewinnen gar 1,1 Prozent.

Die Aktien, die am Vortag stark an Wert eingebüsst hatten, setzen denn auch zu einer starken Erholung an: Ams, Temenos, ABB, CS, Adecco und Kühne+Nagel gewinnen mehr als zwei Prozent.

