Aktien Schweiz Eröffnung: Anleger ziehen sich zurück - Gedämpfte Zinshoffnung

Zürich (awp)- Die Schweizer Börse startet mit Verlusten in den Mittwoch. Gedämpfte Zinshoffnungen und die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran verderben den Anlegern laut Händlern die Stimmung. Angesichts des nach wie vor hohen Kursniveaus komme es zu Gewinnmitnahmen. Vor dem Treffen der G20-Staaten am Wochenende, an dem die Präsidenten der USA und China über den Zollstreit reden wollen, verhielten sich die Anleger ohnehin sehr vorsichtig.

Händler verwiesen zudem auf Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. In der Nacht auf Mittwoch hatte James Bullard, regionaler Notenbankchef aus St. Louis, die Möglichkeit einer baldigen Leitzinssenkung zwar bekräftigt. Ein grosser Zinsschritt um einen halben Prozentpunkt wäre aus seiner Sicht aber übertrieben. Auch Fed-Chef Jerome Powell gibt sich offen für Zinssenkungen. Kurzfristig dürfe aber nicht überreagiert werden.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.20 Uhr um 0,51 Prozent tiefer mit 9'848,03 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,39 Prozent auf 1'505,23 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,46 Prozent auf 11'901,52 Zähler. 24 der 30 wichtigsten Aktien geben nach. Am Vortag hat der SMI unverändert geschlossen,.

Ein grosser Druck geht von den Schwergewichten aus. Händler erwähnen Medienberichte, wonach US-Präsident Donald Trump erneut die Pharmakonzerne und ihre Preispolitik kritisiere. Zudem zählen die beiden Pharmariesen Novartis (-1,3%) und Roche (-0,7%) zu den tragenden Säulen der sehr guten Entwicklung der Schweizer Börse im ersten Halbjahr. Von der Kritik des US-Präsidenten könnten auch der Hörgerätehersteller Sonova (-1,1%), der Dentalimplantateproduzent Straumann (-1,0%) und der Pharmazulieferer Lonza (-0,9%) betroffen sein, heisst es.

Die Aktien von Nestlé schwächen sich um 0,3 Prozent ab. Der Nahrungsmittelriese führt die Nährwert-Ampel Nutri-Score für seine Produkte in Europa ein.

Zu den raren Gewinnern zählt der Technologiewert AMS (+3,2%). Der US-Chiphersteller Micron hat laut Händlern die Lieferungen an den chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei teilweise wieder aufgenommen. Dies verschaffte der Micron-Aktie nachbörslich ein Plus von zehn Prozent. "Das macht der ganzen Branche Hoffnung", sagt ein Börsianer.

Etwas höher sind auch die Banken Credit Suisse (+0,4%) und Julius Bär (+0,1%). UBS sind unverändert.

Am breiten Markt büssen die Aktien von Valora nach einer Gewinnwarnung 5,9 Prozent ein.

