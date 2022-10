Aktien Schweiz Eröffnung: Abwärtstrend hält an - Zinsängste belasteten

Zürich (awp) - Die Zinsängste halten die weltweiten Börsen weiter im Griff. Daher startet auch der Schweizer Aktienmarkt mit Verlusten in die neue Woche. Händler verweisen erneut auf den starken US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht worden war und die US-Börsen stark unter Druck gesetzt hatte. Die US-Jobdaten weckten bei den Anlegern die Befürchtung, dass die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel weiterhin stark straffen werde. "Die Marktteilnehmer, die gehofft hatten, die Notenbanken treten auf die Zinsbremse, wurden auf dem falschen Fuss erwischt", meint ein Händler.

Eine gewisse Hoffnung geht laut Händlern aber davon aus, dass nun eine statistisch entgeltlich bessere Börsenzeit beginne. So komme es in sehr vielen Jahren zu einem Herbstrally, das häufig bis in den November reiche. Ob es dazu kommt, hänge stark vom Verlauf der Berichtssaison für das 3. Quartal ab. Zudem werden am Donnerstag die US-Inflationsdaten veröffentlicht. Wegen des anhaltenden Konjunkturabschwungs ist laut Marktteilnehmern auch mit grösseren Gewinnenttäuschungen zu rechnen.

Der SMI verliert gegen 09.20 Uhr 0,49 Prozent auf 10'258,71 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,57 Prozent auf 1537,52 und der breite SPI um 0,45 Prozent auf 13'131,16 Punkte. 26 Verlierern stehen drei Gewinner gegenüber. Zurich sind unverändert.

Die einzigen Gewinner im SMI sind Nestlé (+0,2%), Kühne + Nagel (+0,8%) und Credit Suisse (+1,4%). Bei der Grossbank geht die Erholung weiter, die am Freitag eingesetzt hatte. Die CS hatte am Freitag mitgeteilt, sie kaufe eigene Anleihen zurück. Zudem will die Grossbank am 27. Oktober ihre kommende Strategie vorstellen. Der Termin ist gesetzt und Vorabinformationen wird es nicht geben, erklärte die Bank der "NZZ am Sonntag".

Auf der anderen Seite sacken die Aktien von AMS Osram (-8,6%) massiv ab. Händler verweisen auf die starken Verluste an der US-Technologiebörse Nasdaq am letzten Freitag. Zudem nimmt Finanzchef Ingo Bank den Hut und will den Ende April 2023 auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern. Dies sorge für Verunsicherung, heisst es.

Grössere Abschläge gibt es zudem bei den Aktien von Richemont (-2,5%), Lonza (-2,5%) und bei Temenos (-1,8%). Abgaben bei Technologiewerten und Gewinnmitnahmen drücken laut Händlern auf die Aktien des Softwareherstellers. Das Genfer Unternehmen wird zudem vom aktivistischen Aktionär Petrus Advisers stark bedrängt, was zuletzt für steigende Kurse gesorgt hatte.

Am breiten Markt fallen Leonteq (-4,9%) negativ auf. Gemäss einem Bericht der "FT" soll der Derivatspezialist eventuell in Geldwäscherei und Steuerhinterziehung verstrickt sein.

pre/ra