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05.10.2026 17:46:42

Aktien Schweiz erneut mit leichtem Plus

Roche
46.85 EUR 1.15%
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DOW JONES--Erneut mit leichten Aufschlägen hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Montag gezeigt. Damit knüpfte der Markt an die Entwicklung zum Wochenschluss an. Sorgen um die finanzielle Stabilität in Frankreich setzte vor allem dem Euro zu, wobei der Franken aber nicht mehr profitierte. Die Ankündigung vorgezogener Wahlen in Spanien stiess an der Börse auf ein positives Echo. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.704 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,21 (zuvor: 20,92) Millionen Aktien.

Klare Brachentrends waren kaum auszumachen. Europaweit liefen Finanzwerte besser als der breite Markt, UBS legten in der Schweiz um 1,3 Prozent zu - Partners Group um 0,7 Prozent. Handelbare Unternehmensschlagzeilen gab es kaum. Unter den defensiven Pharmaschwergewichten legten Novartis um 0,1 Prozent zu - Roche um 0,9 Prozent. Die ebenfalls schwer gewichteten Nestle (-0,4%) hinkten dem Markt hinterher. Beflügelt durch einen positiven Analystenkommentar durch Barclays zogen Givaudan um 0,6 Prozent an.

Laut UBS haben sich die Erwartungen an eine Erholung im Luxussektor in diesem Jahr als verfrüht erwiesen. Der Krieg im Iran, langsamere Selbsthilfemassnahmen der Branche und eine schwache Nachfrage im Sommer hätten die Erholung weiter verzögert. Während die Verlangsamung eher zyklischer als struktureller Natur zu sein scheine, stünden Verbraucher weltweit angesichts der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit weiterhin unter Druck, so die Analysten der Bank. Die UBS bevorzugt unter anderem Richemont im Sektor, der Kurs zog um 1 Prozent an. In der dritten Reihe hatte sich Berenberg optimistisch zu Tecan (+5,4%) geäussert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mpt

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)

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Long 12.0483 17.12.2027 160676987
Long 219.6852 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.0483 17.09.2027 160910900
Short 116.4667 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.434 11.11 160910322
Long 11.6467 5.95 160910317
Long 23.2933 1.52 161357092
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6355 14.84 160910334
Short 8.1256 9.70 160910333
Short 20.5529 2.43 161357121
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Long 12’276.07 8.87 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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