Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach der sehr schwachen Vorwoche am Montag in den Korrekturmodus gewechselt. Während die Tech-Werte zu einer Gegenbewegung ansetzen, entwickeln sich die hiesigen Schwergewichte nach einem verhaltenen Start mittlerweile ebenfalls etwas freundlicher. Die Nervosität bleibt aber unverändert hoch. So hat sich etwa der als "Angstbarometer" fungierende Volatilitätsindex VSMI am Morgen leicht reduziert, er verbleibt aber noch immer klar über der Marke von 20 Punkten, die er am vergangenen Freitag erstmals seit April wieder überschritten hatte. Laut einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank ist derzeit der "Risk off"-Modus angesagt.

Denn die Spekulationen um eine schnellere Gangart der amerikanischen Notenbank bei den Zinserhöhungen in Kombination mit den Sorgen um die Nachhaltigkeit des KI-Booms hätten zuletzt bei den Aktionären leichte Panik aufkommen lassen. Zu den Befürchtungen, die KI-Unternehmen könnten ihre hohen Schulden bei steigenden Zinsen nicht mehr tragen, und den Zweifeln, ob die massiven Investitionen je rentieren werden, komme die Erwartung höherer regulatorischer Widerstände für den Sektor nach dem Wahlsieg der Demokraten noch hinzu. Als wäre das nicht genug, habe die Nachricht über die Untersuchung der US-Börsenaufsicht gegen Nvidia wegen möglicher Bilanzierungsfehler für zusätzliche Unruhe gesorgt.

Der SMI legt bis um 11.00 Uhr 0,50 Prozent auf 14'644,36 Punkte zu. 18 Gewinnern stehen zwei Verlierer gegenüber. Der Mid-Cap-Index SMIM rückt um 0,50 Prozent auf 3172,53 Punkte vor und der breite SPI um 0,49 Prozent auf 20'594,70 Punkte.

Ölpreis bleibt stabil im Bereich von 92 US-Dollar

Trotz der zuletzt wieder gestiegenen Sorgen wegen einer möglichen neuen Eskalation im Nahen Osten hält sich der Ölpreis relativ stabil bei rund 92 Dollar. Ende Oktober hatte das Fass noch mehr als 115 US-Dollar gekostet. Zurzeit wurde spekuliert, US-Präsident Donald Trump könnte nach dem Jahreswechsel eine neue Offensive in der Region starten.

Im Fokus stehen auch zu Wochenbeginn weiterhin die Tech-Werte. Im SMI liegen ABB (+1,9%) an der Spitze und bei den Top-50 VAT (+2,7%) auf einem der vordersten Plätze. ABB hat am Morgen über eine grössere Akquisition berichtet. Für 2,65 Milliarden Dollar übernimmt ABB den deutschen Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg, was in Marktkreisen positiv beurteilt wird.

Aber auch im breiten Markt sind tech-nahe Titel wie Comet (+2,6%), Huber+Suhner (+2,7%), Inficon (+3,2%) oder AMS Osram (+2,2%) gesucht.

Bei den Blue Chips ziehen zudem Partners Group (+1,7%) oder Sandoz (+2,0%) überdurchschnittlich an. Sandoz erhalten dabei Rückenwind von einer Aufstufung durch die Deutsche Bank auf "Buy" von "Hold". Und der Vermögensverwalter kann nach dem Segen der Anteilseigner einen seiner wichtigsten Private-Equity-Fonds grundlegend umbauen.

Die Schwergewichte Roche (+0,4%) und Novartis (+0,1%) halten sich leicht im Plus, während Nestlé (-0,4%) anfänglich grössere Einbussen zumindest teilweise wieder aufholen.

Einziger Verlierer im SMI nebst Nestlé sind Amrize (-1,3%), gebremst durch eine Rückstufung durch Kepler Cheuvreux auf "Hold" von "Buy". Nach den enttäuschenden Neunmonatszahlen hält das Institut die mittelfristigen Unternehmensziele angesichts der schwächeren Baukonjunktur und steigender Kosten nicht mehr für erreichbar.

Im SMIM der 30 grössten Aktien nach dem SMI fallen Julius Bär (-2,3%) etwas deutlicher zurück. Der am Morgen vorgelegte Zahlenkranz wird von Analysten als "gemischt" bewertet, wobei vor allem der Neugeldzufluss kritisch hervorgehoben wird.

Im breiten Markt werden Clariant (-1,4%) von einem sich möglicherweise anbahnender Milliardendeal zurückgebunden. Grundsätzlich stehen Analysten einer möglichen Transaktion mit der US-Firma Ashland aber aufgeschlossen gegenüber.

cf/ra