Aktien Schweiz behauptet - Nächster Kursverdoppler bei Wisekey

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag behauptet geschlossen. Anfängliche kleine Verluste wurden im späten Handel wieder aufgeholt mit dem Rückenwind freundlich tendierender US-Aktien.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.702 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Zurich Insurance und Swisscom. Umgesetzt wurden 20,81 (Freitag: 15,99) Millionen Aktien.

Tagesgewinner waren Lonza, zum Schluss der Vorwoche noch der Tagesverlierer. Die Aktie machte mit einem Plus von 2,4 Prozent das Minus vom Freitag fast komplett wieder wett. Am Donnerstag war der Kurs stärker gestiegen, angetrieben vom avisierten Ausstieg aus dem Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln.

ABB verbesserten sich um 0,7 Prozent. Das Unternehmen hat von Aker Solutions einen Planungsauftrag für ein schwimmendes Offshore-Windprojekt erhalten - laut ABB den ersten schwimmenden Offshore-Windpark Europas im kommerziellen Massstab.

SMI-Tagesverlierer waren Logitech nach einer Abstufung auf Neutral von Kaufen durch die Bank of America. Logitech verloren 2,1 Prozent.

In der zweiten Reihe gewannen Galderma 4,9 Prozent, nachdem der Hautpflegespezialist die Zulassung seines Medikaments Nemluvio für die Behandlung von atopischer Dermatitis durch die US-Arzneimittelaufsicht mitgeteilt hatte.

In der dritten Reihe ging die Hausse bei Wisekey weiter. Das im Bereich Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz (KI) und Internet der Dinge (IoT) tätige Unternehmen, hatte eine Partnerschaft der Tochtergesellschaft Wiesesat.Space mit dem Raumfahrts- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX von Elon Musk , mitgeteilt. Dabei geht es um den Start von Satelliten der nächsten Generation am 14. Januar 2025. Das Unternehmen selbst spricht von einem "bedeutenden Meilenstein". Der Kurs, der sich bereits am Freitag mehr als verdoppelt hatte, tat dies erneut und erreichte 21,50 Franken.

